Армия и оружие
РБКИлон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35
У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя. Об этом в своем Twitter написал основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск.
Читать в источнике
Оценить143
Подробнее о событии
Показать все источники
Илон Маск не дал шансов новейшему американскому истребителю F-35 против беспилотника
Телеканал 360°вчера в 23:22
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 02:38, Ашберн
Общество
Роспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж
Россиянам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом в качестве меры защиты от коронавируса, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию предлагается провести 22 апреля
Накануне на заседании рабочей группы президент Владимир Путин сказал, что поправки в Конституцию должны будут вступить в силу сразу после подведения итогов голосования.
Политика
Власти Украины отказались праздновать День Победы
Здоровье
Почему американских фермеров накрыла волна самоубийств
Еще в декабре прошлого года сенатор Чак Шумер, видный деятель Демпартии США, озвучил трагические цифры – за последние годы число самоубийств среди американских фермеров выросло в разы.
Происшествия
В Свердловской области в результате аварии погибли пять человек
Пять человек погибло и один получил ранения в результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и Ford Focus в Свердловской области.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Общество
Воспитанник детдома попросил Путина помочь вернуться домой
После чего детдомовец рассказал, что в Москве у него есть бабушка, и он хочет вернуться к ней домой.
Политика
Валенса: примирение Польши с Россией сотрясло бы Запад
Бывший президент Польши Лех Валенса в интервью RT заявил, что стране необходимо примирение с Россией.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Происшествия
В Ульяновской области разбился автобус с детской футбольной командой
В автобусе ехали 26 детей от 7 до 14 лет и три тренера футбольной команды "Нефтяник" из Новоспасского района.
Общество
Волгоградцы узнали, что нельзя делать 29 февраля в Касьянов день
Правда существует мнение, что люди, рожденные 29 февраля, обладают неординарными талантами и способностями.
Происшествия
Гей-порно показали приморцам на Масленицу
Футбол
Дель Пьеро рассказал о ситуации с коронавирусом в Италии
Легендарный итальянский футболист Алессандро Дель Пьеро в эфире программы «Вечерний Ургант» рассказал о критической ситуации в Италии из-за коронавируса.У меня была запись, чтобы получить визу в Милане, но в Италии сейчас глобальный кризис, поэтому всё было перенесено.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Авто
В России представили обновленный Hyundai Solaris
Как сообщает ToDay News Ufa, компания Hyundai наконец-то назвала стоимость нового рейстайлингового автомобиля Hyundai Solaris.
Экономика
Индекс деловой активности сферы услуг Китая в феврале обрушился до 29,6 пункта
Индекс деловой активности (PMI) непроизводственного сектора Китая в феврале понизился по сравнению с предыдущим месяцем на 24,5 процентного пункта, составив 29,6. Об этом сообщило в субботу Государственное статистическое управление КНР.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Армия и оружие
США призвали Россию «немедленно посадить боевые самолеты» в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт призвала Россию «немедленно посадить боевые самолеты в Сирии».
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Кино
В сети появились постеры экранизации Monster Hunter с Миллой Йовович
В Сети появились дебютные постеры с изображением Миллы Йовович. Девушка сыграет в киноленте главную роль.
Финансы
Падение индекса РТС превысило 7%
Падение индекса РТС превысило 7%. Днем 28 февраля показатель достиг отметки в 1279,74 пункта. Об этом говорят данные Московской биржи.
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Гаджеты
Realme 6 Pro выйдет через неделю и получит 8 Гбайт ОЗУ
В преддверии запуска Realme 6 Pro был замечен в базе Geekbench, и результаты теста раскрывают некоторые ключевые особенности нового смартфона.
Футбол
Эксперт: победы на сборах не говорят о готовности «Спартака» к РПЛ
У "Динамо" были приобретения, причем достаточно успешные, но опять же сборы пока ни о чем не говорят.
Армия и оружие
В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ РФ «Орск»
Вслед за двумя российскими фрегатами, оснащенными крылатыми ракетами "Калибр", в пятницу в Средиземное море вошел большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота "Орск", сообщили стамбульские информационные сайты, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Происшествия
В Москве госпитализировали общавшихся с больным коронавирусом иранцем
В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который летел транзитным рейсом через Шереметьево.
Кино
Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»
Netflix анонсировала актера на роль Весемира во втором сезоне «Ведьмака».