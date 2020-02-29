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Армия и оружие В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ РФ «Орск» Вслед за двумя российскими фрегатами, оснащенными крылатыми ракетами "Калибр", в пятницу в Средиземное море вошел большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота "Орск", сообщили стамбульские информационные сайты, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.