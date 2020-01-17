Космос

Rambler News ServiceRambler News ServiceИлон Маск назвал трагедией новую ракету NASA

Основатель и руководитель компании SpaceX Илон Маск назвал новую тяжелую ракету NASA Space Launch System (SLS) трагедией.
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Дмитрий Рогозин
Наш сверхтяж будет стоить намного меньше американской SLS, но уже сейчас надо заложить решения, которые сделают „Енисей“ еще более конкурентоспособным.
— Дмитрий Рогозин, российский политикТелеканал 360° 05:37
с чего всё началось
Основатель SpaceX Илон Маск в своем Twitter сравнил
 с трагедией ситуацию с запусками перспективной ракеты NASA, которая пока носит рабочее название SLS.
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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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