с чего всё началось

Наш сверхтяж будет стоить намного меньше американской SLS, но уже сейчас надо заложить решения, которые сделают „Енисей“ еще более конкурентоспособным.

Общество Во ВШЭ захотели запретить политические высказывания от лица вуза «В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки», — говорится в сообщении.

Общество Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

Политика Лавров назвал крушение Boeing в Иране сигналом к деэскалации «Обострение отношений между Ираном и США не будет помогать урегулированию ни одного кризиса в регионе хотя бы просто потому, что напряженность будет возрастать», — отметил он, говоря о том, как это может повлиять на ситуацию в Афганистане.

Происшествия Отец случайно застрелил сына на охоте в Карачаево-Черкесии Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего жителя республики за то, что во время охоты он по неосторожности выстрелил в своего сына.

Происшествия СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.

Политика Зеленский дал две недели на поиск сливших в сеть разговор Гончарука Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов найти причастных к записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука на встрече с другими министрами, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Экономика Владелец «Мечела» решил продать Эльгу Почему "Мечел" отказался от выкупа Эльги В понедельник, 20 января, наступает дедлайн, когда "Мечел" мог воспользоваться преимущественным правом на выкуп 49% Эльгинского проекта у Газпромбанка.

Кино Мединский оценил комедию «Холоп» Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский заявил, что у фильма «Холоп» есть смысл. Об этом сообщило РИА «Новости».

Политика «Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.

Политика Премьер Украины подал в отставку Премьер Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Общество Саратовские продукты представлены на выставке в Берлине Саратовская область участвует в 85-й Международной торговой выставке пищевой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства выставке "Зеленая Неделя" в Берлине.

Политика Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.