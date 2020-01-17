Космос
Rambler News ServiceИлон Маск назвал трагедией новую ракету NASA
Основатель и руководитель компании SpaceX Илон Маск назвал новую тяжелую ракету NASA Space Launch System (SLS) трагедией.
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Наш сверхтяж будет стоить намного меньше американской SLS, но уже сейчас надо заложить решения, которые сделают „Енисей“ еще более конкурентоспособным.
— Дмитрий Рогозин, российский политикТелеканал 360° 05:37
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Политика
Мишустин и Медведев встретились с правительством
Правительство Медведева ушло в отставку после анонсируемых президентом изменений в Конституции РФ.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Общество
Во ВШЭ захотели запретить политические высказывания от лица вуза
«В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки», — говорится в сообщении.
Общество
Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале
Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Политика
В «Единой России» заявили о претензиях к работе четырех министерств
У партии «Единая Россия» есть претензии к работе Минздрава, Минкульта, Минтруда, а также Министерства просвещения.
Политика
Лавров назвал крушение Boeing в Иране сигналом к деэскалации
«Обострение отношений между Ираном и США не будет помогать урегулированию ни одного кризиса в регионе хотя бы просто потому, что напряженность будет возрастать», — отметил он, говоря о том, как это может повлиять на ситуацию в Афганистане.
Футбол
Футболист «Динамо» Игбун госпитализирован в Москве
Происшествия
Отец случайно застрелил сына на охоте в Карачаево-Черкесии
Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего жителя республики за то, что во время охоты он по неосторожности выстрелил в своего сына.
Футбол
Тренер «Славии» отказался возглавить «Локомотив»
Главный тренер «Славии» Индржих Трпишовски отказался возглавить московский «Локомотив».
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Происшествия
СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области
Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.
Политика
Зеленский дал две недели на поиск сливших в сеть разговор Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов найти причастных к записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука на встрече с другими министрами, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Варшавы
Политика
Кадыров временно оставил полномочия главы Чечни из-за болезни
Кино
«Би-би-си» показал первые кадры из сериала по мотивам «Стражи» Пратчетта. Это странно
Экономика
Владелец «Мечела» решил продать Эльгу
Почему "Мечел" отказался от выкупа Эльги В понедельник, 20 января, наступает дедлайн, когда "Мечел" мог воспользоваться преимущественным правом на выкуп 49% Эльгинского проекта у Газпромбанка.
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Кино
Мединский оценил комедию «Холоп»
Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский заявил, что у фильма «Холоп» есть смысл. Об этом сообщило РИА «Новости».
Политика
«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
Политика
Премьер Украины подал в отставку
Премьер Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на обвинения в «чрезмерной любви к фотошопу»
Особо внимательные пользователи Сети заметили, что отражение руки в зеркале не совпадает с тем, как она изображена на фотографии.
Происшествия
SSJ-100 «ИрАэро» сел на недостроенную полосу Домодедово
"Самолет SSJ-100 совершил штатную посадку на несданную в эксплуатацию полосу в Домодедово", - сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС.
Общество
Саратовские продукты представлены на выставке в Берлине
Саратовская область участвует в 85-й Международной торговой выставке пищевой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства выставке "Зеленая Неделя" в Берлине.
Политика
Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.
Общество
В Москве вновь побит температурный рекорд
Происшествия
Тело экс-главы СНБ Армении нашли в Ереване
В Ереване обнаружили тело бывшего главы Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна с огнестрельным ранением.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.