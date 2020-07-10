Общество

ТАССТАССИлон Маск обогнал Баффета в рейтинге миллиардеров

Американский предприниматель Илон Маск в пятницу занял седьмую строчку в рейтинге миллиардеров, составленном агентством Bloomberg, обогнав главу инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.
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Илон Маск обогнал Баффета в рейтинге миллиардеров

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