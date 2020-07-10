Общество
ТАССИлон Маск обогнал Баффета в рейтинге миллиардеров
Американский предприниматель Илон Маск в пятницу занял седьмую строчку в рейтинге миллиардеров, составленном агентством Bloomberg, обогнав главу инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.
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Наука
Швейцарские ученые уточнили механизм срабатывания венериной мухоловки
«Вопреки общепринятым представлениям, ловушка венериных мухоловок закрывается, если прикоснуться до одного из ее волосков не два раза, а всего один», — отмечает профессор в своей научной статье.
Evo-rus.com 01:42
Политика
В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР
В Хабаровском крае прошли обыски у губернатора Сергея Фургала и его пяти однопартийцев - депутатов и членов ЛДПР.
Российская газета вчера в 05:19
Футбол
Матч между «Локомотивом» и ЦСКА перенесли на 16 июля
Футбольный матч 29-го тура Российской Премьер-лиги между столичными командами ЦСКА и "Локомотив" перенесли на 16 июля.
Москва 24 вчера в 09:56
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Введенные из-за коронавируса ограничения на международное авиасообщение будут постепенно отменяться с 15 июля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Известия вчера в 20:31
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля
"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 26 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 08:40
Общество
В Удмуртии выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом
REGNUM вчера в 02:00
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 09 июля в 07:34
Космос
На «Восточный» доставили первые элементы стартового стола для «Ангары»
Москва, 11 июля 2020, 09:05 — REGNUM Первые составные части стартового стола для ракет-носителей семейства «Ангара» прибыли на космодром «Восточный» в Амурской области.
REGNUM 02:05
Происшествия
Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий
Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
Известия вчера в 07:07
Спорт
Ганус: после решения CAS только РУСАДА останется вне санкций
Заключение Спортивного арбитражного суда (CAS) по решению исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) может повлиять на число представителей РФ в международных федерациях, скорее всего, многие покинут организации, вне санкций останется только Российское антидопинговое агентства (РУСАДА), заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.
РИА Новости вчера в 09:36
Общество
ВОЗ зафиксировала новый рекордный прирост числа зараженных COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 228 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это новый антирекорд.
Коммерсантъ вчера в 18:22
Общество
Олег Тиньков перенес пересадку костного мозга
Интерфакс вчера в 11:56
Здоровье
Доктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков
Комаровский отметил, что иногда врачи назначают антибиотики как для лечения вирусных заболеваний, так и для профилактики.
Известия 00:13
Экономика
Инвесторы поставили рекордные $20 млрд против Tesla
Объем акций Tesla, купленных инвесторами в качестве короткий позиций, достиг $19,95 млрд.
РБК вчера в 04:32
Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета вчера в 11:19
Общество
В США суд отменил первую за 17 лет смертную казнь в федеральной тюрьме
Суд впервые за 17 лет отменил смертную казнь в отношении 47-летнего Дэниела Льюиса Ли, отбывающего наказание в федеральной тюрьме Терр-Хоут (штат Индиана) за убийство семьи.
РБК вчера в 20:30
Интернет
Эксперты назвали самые популярные в мире вредоносные программы за июнь
Среди мобильных угроз в июне самыми популярными в мире оказались троян-дроппер Necro - он загружает вредоносное ПО, запускает навязчивую рекламу и оформляет платные подписки.
РЕН ТВ 00:34
Общество
Клишас пригрозил адвокатам по делу Ефремова последствиями
Москва, 11 июля 2020, 08:50 — REGNUM Адвокатам по делу актера Михаила Ефремова — Эльману Пашаеву и Александру Добровинскому — пригрозил последствиями полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде, сенатор Андрей Клишас.
REGNUM 01:50
Культура
В Третьяковке открылась выставка о брежневской эпохе
RuNews24.ru 09 июля в 00:54
Происшествия
СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала
ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 06:07
Гаджеты
Google подтвердила Android 11 для умных часов
Компания Google, фактически, подтвердила ведущуюся подготовку большого обновления платформы Wear OS для носимых устройств, основанного на операционной системе Android 11.
iXBT.com вчера в 13:04
Происшествия
Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии
Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
Общество
Жители Хабаровска устроили шествие в поддержку губернатора Фургала
Жители Хабаровска устроили акцию в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств предпринимателей.
РБК 00:29
Киберспорт
В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат 09 июля в 04:51
Здоровье
Врач назвал простой способ восстановить легкие после коронавируса
Как известно, в результате COVID-19 у переболевших больше всего ослаблены легкие.
Российская газета вчера в 22:35