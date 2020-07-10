Общество

ТАССТАССИлон Маск обогнал Баффета в рейтинге миллиардеров

Американский предприниматель Илон Маск в пятницу занял седьмую строчку в рейтинге миллиардеров, составленном агентством Bloomberg, обогнав главу инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.
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Илон Маск обогнал Уоррена Баффетта в списке богатейших людей мира

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Илон Маск обогнал Баффетта в списке богатейших людей мира

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Маск обошел сразу нескольких миллиардеров в списке богатейших людей мира

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Илон Маск обогнал Уоррена Баффетта в списке богатейших людей мира

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Состояние Илона Маска увеличится на $1,8 млрд

Газета.Ruвчера в 13:18
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Наука

Швейцарские ученые уточнили механизм срабатывания венериной мухоловки

«Вопреки общепринятым представлениям, ловушка венериных мухоловок закрывается, если прикоснуться до одного из ее волосков не два раза, а всего один», — отмечает профессор в своей научной статье.
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Футбол

Матч между «Локомотивом» и ЦСКА перенесли на 16 июля

Футбольный матч 29-го тура Российской Премьер-лиги между столичными командами ЦСКА и "Локомотив" перенесли на 16 июля.
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Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

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Общество

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

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Экономика

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Газета.Ru вчера в 09:52
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Общество

В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек

РБК вчера в 02:48
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Общество

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля

"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 26 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
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Общество

В Удмуртии выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом

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Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

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На «Восточный» доставили первые элементы стартового стола для «Ангары»

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Происшествия

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Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
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Спорт

Ганус: после решения CAS только РУСАДА останется вне санкций

Заключение Спортивного арбитражного суда (CAS) по решению исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) может повлиять на число представителей РФ в международных федерациях, скорее всего, многие покинут организации, вне санкций останется только Российское антидопинговое агентства (РУСАДА), заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.
РИА Новости вчера в 09:36
Общество

ВОЗ зафиксировала новый рекордный прирост числа зараженных COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 228 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это новый антирекорд.
Коммерсантъ вчера в 18:22
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Общество

Олег Тиньков перенес пересадку костного мозга

Интерфакс вчера в 11:56
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Здоровье

Доктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков

Комаровский отметил, что иногда врачи назначают антибиотики как для лечения вирусных заболеваний, так и для профилактики.
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Экономика

Инвесторы поставили рекордные $20 млрд против Tesla

Объем акций Tesla, купленных инвесторами в качестве короткий позиций, достиг $19,95 млрд.
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МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Общество

В США суд отменил первую за 17 лет смертную казнь в федеральной тюрьме

Суд впервые за 17 лет отменил смертную казнь в отношении 47-летнего Дэниела Льюиса Ли, отбывающего наказание в федеральной тюрьме Терр-Хоут (штат Индиана) за убийство семьи.
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Интернет

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Среди мобильных угроз в июне самыми популярными в мире оказались троян-дроппер Necro - он загружает вредоносное ПО, запускает навязчивую рекламу и оформляет платные подписки.
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В Третьяковке открылась выставка о брежневской эпохе

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Происшествия

СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала

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Google подтвердила Android 11 для умных часов

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Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде возросло до пяти

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Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии

Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
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Жители Хабаровска устроили шествие в поддержку губернатора Фургала

Жители Хабаровска устроили акцию в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств предпринимателей.
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В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров

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Врач назвал простой способ восстановить легкие после коронавируса

Как известно, в результате COVID-19 у переболевших больше всего ослаблены легкие.
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Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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