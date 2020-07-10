Общество

ТАССТАССИлон Маск обогнал Баффета в рейтинге миллиардеров

Американский предприниматель Илон Маск в пятницу занял седьмую строчку в рейтинге миллиардеров, составленном агентством Bloomberg, обогнав главу инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.
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Маск обогнал Баффета в рейтинге самых богатых людей мира

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Маск обошел сразу нескольких миллиардеров в списке богатейших людей мира

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Газета.Ruвчера в 13:18
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Политика

Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17

Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
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Жители Хабаровска устроили шествие в поддержку губернатора Фургала

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Происшествия

Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском

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Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета 09 июля в 23:02
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Происшествия

В Нижнем Новгороде эвакуировали 28 человек после взрыва газа в доме

РИА Новости 00:08
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Кино

Sony на семь месяцев отложила премьеру фильма по игре «Охотник на чудовищ»

Вашингтон, 10 июля 2020, 23:32 — REGNUM Премьера фильма «Охотник на чудовищ», созданного на основе популярной серии игр Monster Hunter, отложена на 2021 год. об этом 10 июля сообщил портал Comicbook.
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Экономика

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
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Наука

Найден необычный способ обнаружения коронавируса по голосу

Американские ученые предположили, что обнаружить заражение человека коронавирусом можно с помощью его голоса, поскольку он полностью зависит от функционирования дыхательного аппарата.
MedikForum.ru вчера в 18:17
Политика

Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году

Президент Дональд Трамп впервые подтвердил, что Соединенные Штаты провели скрытую кибератаку в 2018 году против российского агентства интернет-исследований, которую в Вашингтоне обвиняют якобы в содействии вмешательству в президентские выборы 2016 года.
Российская газета вчера в 23:08
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия вчера в 17:01
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Общество

Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в Москве

Никакой второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве в ближайшее время не ожидается.
RT на русском вчера в 08:36
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Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
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Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

Брянские новости 09 июля в 05:22
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Происшествия

Протест в Белграде завершился после задержания зачинщиков беспорядков

Антиправительственный протест в столице Сербии завершился после задержания нескольких десятков зачинщиков беспорядков.
ТАСС вчера в 19:07
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Общество

В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек

РБК вчера в 02:48
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Происшествия

Уголовное преследование грозит сахалинцу, распространявшему фото парня, непричастного к убийству Вики Тепляковой

Сахалинца ложно обвинили в убийстве 8-летней Вики Тепляковой. Редакция ASTV.RU связалась с парнем.
АСТВ вчера в 22:50
Гаджеты

Android 10 стала самой быстро распространяемой версией ОС Google

Google смогла достичь значительного прогресса в соответствующем направлении, поскольку актуальная сборка Android 10 достигает девайсов пользователей на 28% быстрее, чем это случалось при работе с Android 9. Спустя 5 месяцев с момента официального старта работы Android 10 новая версия ОС установлена на 100 млн девайсов во всем мире.
Дни24 вчера в 08:03
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Политика

Трамп подтвердил переброску военных США к границам России

24 июня во время визита президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон Трамп отметил, что усиление американского военного контингента в Польше станет «сильным сигналом» для России.
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Согласно сводке оперштаба Кузбасса на 11:00, 11 июля, за сутки диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у 52 человек.
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Назван самый опасный способ сжигания жиров

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С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep

Российская газета вчера в 03:38
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Политика

Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии статуса мечети

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети.
РИА Новости вчера в 15:19
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ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе

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Общество

Росавиация составила схему возобновления международного авиасообщения

Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами, говорится в опубликованном в пятницу, 10 июля, сообщении Росавиации.
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Орбиту МКС снизят для стыковки с «Прогресс МС-15» — Роскосмос

Орбиту Международной космической станции снизят на один километр для стыковки с грузовым кораблем «Прогресс МС-15», сообщили 10 июля в пресс-службе Роскосмоса.
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Депутат рады назвал еще одно нарушенное обещание Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил обещание не пользоваться государственными резиденциями и отправился на дачу в Конча-Заспу, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
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Использование смартфонов не влияет на объем мозга подростков

Научные специалисты Барселонского института глобального здоровья (ISGlobal) не обнаружили корреляции между частотой использования девайсов с беспроводным подключением к интернету и уровнем мозга у подростков.
NewInform вчера в 13:40
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Общество

Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности

RT на русском вчера в 06:21
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Здоровье

Жителей Волгоградской области предупредили о норовирусной инфекции

Роспотребнадзор напомнил жителям Волгоградской области, что, кроме коронавируса, существуют и другие проблемы, в частности, кишечные инфекции норовирусной этиологии, которые имеют ярко выраженную симптоматику (рвоту, понос, повышение температуры тела) и протекают довольно стремительно.
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