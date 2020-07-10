Общество

BFM.ruBFM.ruИлон Маск обогнал Баффета в списке богатейших людей мира

Илон Маск вышел на седьмое место в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg с состоянием в 70,5 миллиарда долларов. Его состояние увеличилось в связи с ростом акций компании Tesla на 11%.
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Илон Маск обошел Уоррена Баффетта в рейтинге миллиардеров

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Газета.Ruвчера в 13:18

Маск обошел сразу нескольких миллиардеров в списке богатейших людей мира

РИА Новостивчера в 18:40

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Известиявчера в 18:27

Илон Маск обогнал Уоррена Баффетта в списке богатейших людей мира

РБКвчера в 17:38

Илон Маск обогнал Баффетта в списке богатейших людей мира

Телеканал 360°вчера в 19:30
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Армия и оружие

Постпред РФ при ОБСЕ: Украина готовит военный сценарий по Донбассу

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Происшествия

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Общество

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"Экзамен по математике профильного уровня 10 июля прошел в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений", - говорится в сообщении.
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Новые участники могут появиться в деле о крушении MH17

В деле о крушении малазийского Boeing MH17 могут появиться новые участники, заявил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.
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Происшествия

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Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти

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Трамп все же заявил о поддержке НАТО, но раскритиковал страны альянса с маленькими оборонными бюджетами, тем более, что и два процента от ВВП на оборону - это, по мнению Трампа, "очень мало".
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Армия и оружие

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