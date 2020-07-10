Общество
BFM.ruИлон Маск обогнал Баффета в списке богатейших людей мира
Илон Маск вышел на седьмое место в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg с состоянием в 70,5 миллиарда долларов. Его состояние увеличилось в связи с ростом акций компании Tesla на 11%.
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Армия и оружие
Постпред РФ при ОБСЕ: Украина готовит военный сценарий по Донбассу
Власть Украины активно планирует сценарий военного вторжения в Донбасс, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, вытупая 9 июля на заседании постсовета ОБСЕ.
ИА Красная Весна 09 июля в 10:38
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в организации убийств губернатора Фургала
РИА Новости вчера в 08:25
Общество
ЕГЭ по математике профильного уровня прошел без серьезных нарушений
"Экзамен по математике профильного уровня 10 июля прошел в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 07:51
Политика
Новые участники могут появиться в деле о крушении MH17
В деле о крушении малазийского Boeing MH17 могут появиться новые участники, заявил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.
News.ru 06:47
Баскетбол
Федерация баскетбола Грузии поддержала Шенгелию после перехода в ЦСКА
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала Шенгелию за переход в ЦСКА.
Metaratings 09 июля в 11:42
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Авто
Компания JAC сертифицировала в РФ «убийцу» «ГАЗели»
В России сертифицирован потенциальный «убийца» нижегородской «ГАЗели» — JAC Sunray, легкий коммерческий автомобиль, созданный в Китае по европейским стандартам.
32CARS.ru 05:02
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 09 июля в 07:34
Политика
В Киеве назвали примерный срок «безопасной реинтеграции Донбасса»
Представитель Киева заявил, что безопасная реинтеграция Донбасса займет как минимум 25 лет, то есть поколение должно смениться.
REGNUM 03:34
Биатлон
Губерниев прокомментировал избрание Майгурова на пост президента СБР
Журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал избрание Виктора Майгурова на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).
Газета.Ru 06:39
Автоспорт
Третья свободная практика Гран-при Штирии отложена на неопределённый срок из-за ливня
Третья свободная практика Гран-при Штирии на трассе в Шпильберге была перенесена на неопределённый срок в связи с ливнем.
RT на русском 06:37
Наука
Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19
Высокий уровень сахара в крови может негативно влиять на сосуды, а также способствовать образованию тромбов и развитию воспалительных процессов.
Российская газета 05:21
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Футбол
«МЮ» продвинулся в переговорах с «Боруссией» по Санчо
«Манчестер Юнайтед» стал на шаг ближе к подписанию полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
Матч ТВ 03:59
Общество
Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае
Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти.
RT на русском вчера в 10:48
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Политика
Трамп призвал страны НАТО выделять больше средств на оборону
Трамп все же заявил о поддержке НАТО, но раскритиковал страны альянса с маленькими оборонными бюджетами, тем более, что и два процента от ВВП на оборону - это, по мнению Трампа, "очень мало".
ПолитРоссия 06:33
Армия и оружие
В США рассказали о способности Украины «взрывать российские танки»
Piter.tv вчера в 03:30
Шоу-бизнес
Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей
Изучив все документы, адвокаты певицы узнали, что Телегин умышленно скрыл "большую часть семейного имущества" от раздела.
iReactor 08 июля в 06:06
Здоровье
95 человек заразились коронавирусом в Ростовской области за сутки
На 11 июля в Ростовской области у 10 628 человек подтверждено заражение коронавирусом. Показатель заболеваемости — 253 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:46
Футбол
Главного тренера ФК «Спартак» дисквалифицировали до конца сезона
РФС принял решение наказать наставника «Спартака» Доменико Тедеско за поведение в матче с «Локомотивом» в рамках чемпионата России.
Vprognoze.ru вчера в 15:13
Футбол
Моуринью рассчитывает выиграть трофей с «Тоттенхэмом»
Верю, что «Тоттенхэм» сможет выиграть трофей в период моей работы здесь.
Евро-футбол.ру 02:59
Футбол
11 июля стадион «Баварии» окрасится в цвета ЛГБТ-движения
11 июля стадион "Баварии" окрасится в цвета ЛГБТ-движения, сообщает Twitter команды.
Газета.Ru 05:12
Общество
ВОЗ зафиксировала суточный рекорд случаев коронавируса
За прошедшие сутки в мире было выявлено 228 102 новых случая COVID-19 – это рекордный прирост, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 02:14
Политика
Трамп заявил о разработке самой скоростной гиперзвуковой ракеты в мире
Президент США Дональд Трамп заявил о разработке гиперзвуковой ракеты, которая превзойдет существующие в мире аналоги, так как сможет развить скорость в 17 раз больше.
Lenta.ru вчера в 14:04
Политика
Эрдоган подписал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София, копия указана опубликована в аккаунте Эрдогана в Twitter.
Ведомости вчера в 12:24