Общество
BFM.ruИлон Маск обогнал Баффета в списке богатейших людей мира
Илон Маск вышел на седьмое место в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg с состоянием в 70,5 миллиарда долларов. Его состояние увеличилось в связи с ростом акций компании Tesla на 11%.
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Наука
Открыт фактор, удваивающий вероятность смерти от коронавируса
Повышенный уровень глюкозы в крови пациента натощак удваивает риск его смерти от тяжелых форм коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 05:07
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
Политика
WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году
Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году.
RT на русском 03:54
Общество
Несогласованные митинги в поддержку Фургала прошли в Хабаровском крае
В Хабаровске прошла несанкционированная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств.
Известия 04:23
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Анастасии Волочковой призналась, что живет с отцом
Девушка обсуждала свой переезд с мамой. Известная балерина Анастасия Волочкова воспитывает единственную дочь Ариадну.
Летидор вчера в 06:45
Происшествия
В Австралии 17-летний сёрфер погиб при нападении акулы
В австралийском штате Новый Южный Уэльс закрыли несколько пляжей после того, как на 17-летнего сёрфера напала акула.
RT на русском 02:54
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 720 тысяч
За последние сутки в России выявлено 6611 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев заражения в стране за весь период эпидемии превысило 720 тысяч, сообщает оперативный штаб.
Lenta.ru 03:36
Здоровье
Что нельзя употреблять в пищу при диабете
Как сообщает Российское информационное агентство LIVE24, специалистами перечислены продукты, представляющие особую опасность для диабетиков.
Стерлитамакский рабочий вчера в 00:35
Здоровье
Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии
Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
Газета.Ru вчера в 10:03
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Происшествия
СК опубликовал видео с места убийства ветерана войны в Башкирии
Следственное управление Следкома РФ по РБ опубликовало видео с места ограбления и убийства ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова из села Леуза Кигинского района.
Российская газета 04:10
Космос
Любители астрономии в ближайшее время смогут наблюдать невооруженным глазом комету Неовайз
Любители астрономии в ближайшее время смогут наблюдать невооруженным глазом комету Неовайз.
Первый Тульский вчера в 19:24
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости вчера в 08:40
Общество
В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»
Ruposters.ru 09 июля в 07:07
Гаджеты
Cubot представила самый бюджетный смартфон с пентакамерой
Стоит отметить, что новинка позиционируется как самый бюджетный аппарат с основной камерой, оснащённой пятью датчиками изображения.
UfaTime.ru 01:34
Наука
CO2 в атмосфере Земли приближается к уровням 15 млн лет назад
Pravda.Ru 09 июля в 22:53
Общество
Названы востребованные профессии в условиях ситуации на рынке труда
Результаты исследования есть в распоряжении RT. Специалисты уверены, что, как и в разгар пандемии, особенно востребованными остаются медики.
RT на русском вчера в 23:30
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Общество
В США объявили о введении 25%-ных пошлин на французские товары
В США было объявлено о введении 25%-ных пошлин на товары из Франции объёмом $1,3 млрд, сообщает агентство AFP.
RT на русском вчера в 18:20
Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
Происшествия
СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала
ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 06:07
Политика
Жириновский: ЛДПР уйдет из Госдумы из-за задержания Фургала
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил вывести партию из Государственной Думы из-за задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Live24 вчера в 12:29
Гаджеты
Honor сделает ставку на процессоры AMD Ryzen для игровых ноутбуков
Бренд Honor, принадлежащий китайской телекоммуникационной компании Huawei, по всей видимости, будет использовать процессоры AMD в готовящихся к выпуску портативных компьютерах игрового уровня.
3DNews 08 июля в 06:33
Биатлон
Майгуров единогласно избран на пост президента СБР
Виктор Майгуров стал президентом Союза биатлонистов России (СБР), в субботу он был единогласно избран на этот пост на внеочередной отчетно-выборной конференции организации.
РИА Новости 05:07
Наука
Колибри могут распознавать числовой порядок
Ученые дождались, когда колибри привыкнуть пить из искусственных кормушек, после чего выстроили 10 одинаковых источников, но нектар поместили только в первую.
Evo-rus.com вчера в 03:41
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru вчера в 03:36
Общество
Гражданам могут разрешить получать сведения об умершем родственнике
Кабмин России внёс в Госдуму законопроект, предлагающий наделить Минздрав РФ полномочиями по утверждению порядка дачи письменного согласия гражданина или его законного представителя на разглашение врачебной тайны, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 03:18
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
Игры
Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life
Evo-rus.com вчера в 03:02
Экономика
Кабмин планирует изменить требования к начислению зарплат бюджетникам
Единые требования к назначению окладов, ставок и надбавок при подсчете зарплат и прочих выплат помогут разрешить сложившуюся ситуацию, отметили в кабмине.
Политическая Экспертиза 04:47