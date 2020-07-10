Илон Маск вышел на седьмое место в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg с состоянием в 70,5 миллиарда долларов. Его состояние увеличилось в связи с ростом акций компании Tesla на 11%.

Илон Маск обогнал Баффета в списке богатейших людей мира

Наука Открыт фактор, удваивающий вероятность смерти от коронавируса Повышенный уровень глюкозы в крови пациента натощак удваивает риск его смерти от тяжелых форм коронавируса COVID-19. 36

Происшествия В Австралии 17-летний сёрфер погиб при нападении акулы В австралийском штате Новый Южный Уэльс закрыли несколько пляжей после того, как на 17-летнего сёрфера напала акула.

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 720 тысяч За последние сутки в России выявлено 6611 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев заражения в стране за весь период эпидемии превысило 720 тысяч, сообщает оперативный штаб.

Происшествия СК опубликовал видео с места убийства ветерана войны в Башкирии Следственное управление Следкома РФ по РБ опубликовало видео с места ограбления и убийства ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова из села Леуза Кигинского района. 308

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости". 5,7K

Гаджеты Cubot представила самый бюджетный смартфон с пентакамерой Стоит отметить, что новинка позиционируется как самый бюджетный аппарат с основной камерой, оснащённой пятью датчиками изображения. 7

Биатлон Майгуров единогласно избран на пост президента СБР Виктор Майгуров стал президентом Союза биатлонистов России (СБР), в субботу он был единогласно избран на этот пост на внеочередной отчетно-выборной конференции организации.

Наука Колибри могут распознавать числовой порядок Ученые дождались, когда колибри привыкнуть пить из искусственных кормушек, после чего выстроили 10 одинаковых источников, но нектар поместили только в первую. 12

Общество Гражданам могут разрешить получать сведения об умершем родственнике Кабмин России внёс в Госдуму законопроект, предлагающий наделить Минздрав РФ полномочиями по утверждению порядка дачи письменного согласия гражданина или его законного представителя на разглашение врачебной тайны, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Общество Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года 11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года. 57