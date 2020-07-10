Общество
BFM.ruИлон Маск обогнал Баффета в списке богатейших людей мира
Илон Маск вышел на седьмое место в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg с состоянием в 70,5 миллиарда долларов. Его состояние увеличилось в связи с ростом акций компании Tesla на 11%.
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Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в организации убийств губернатора Фургала
РИА Новости вчера в 08:25
Общество
В Крыму выявили еще 24 случая заболевания COVID-19
В Крыму за сутки выявили 24 случая коронавирусной инфекции, половина из них завозные, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:19
Общество
В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»
Ruposters.ru 09 июля в 07:07
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Политика
Особое мнение: Виктор Шендерович
М. Курников ― У Голунова же нашли тогда. В. Шендерович ― Если самим принести.
Эхо Москвы 09 июля в 13:30
Общество
В России зафиксировано 6 635 новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировано 6 635 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах.
Piter.tv вчера в 04:00
Армия и оружие
СЦКК зафиксировал один обстрел территории ЛНР со стороны ВСУ за сутки
"За 10 июля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
РИА Новости 01:03
Авто
«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada
«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ вчера в 11:25
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Известия вчера в 10:09
Политика
Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году
Президент Дональд Трамп впервые подтвердил, что Соединенные Штаты провели скрытую кибератаку в 2018 году против российского агентства интернет-исследований, которое в Вашингтоне обвиняют якобы в содействии вмешательству в президентские выборы 2016 года.
Российская газета вчера в 23:08
Кино
Сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» досрочно прекратил Netflix
В сериале сюжет разворачивается вокруг полуведьмы Сабрины Спеллман, пожелавшей жить как и все остальные подростки.
Evo-rus.com вчера в 03:53
Армия и оружие
Sohu раскрыло сценарий безоговорочной военной победы России над США
Авторитетное китайское издание Sohu раскрыло сценарий безоговорочной военной победы России над США.
Территория новостей 02:40
Здоровье
Глава Минздрава РФ посетил коронавирусную больницу в Татарии
REGNUM вчера в 10:51
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
Футбол
Сегодня «Спартак» проведёт выездной поединок против «Сочи»
Обе команды не добились успеха в прошлом туре чемпионата России, поэтому сегодня постараются реабилитироваться.
ГЛАС.RU 01:00
Музыка
Артур Пирожков отменяет масочный режим в клипе «Перетанцуй меня»
Российский шоумен и певец Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, опубликовал на YouTube клип на трек "Перетанцуй меня".
РИА Новости вчера в 23:20
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Российская газета вчера в 03:38
Киберспорт
В Dota 2 появился женский образ на Anti-Mage
Актуальные Новости 02:08
Политика
В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода
Российская газета 03:35
Гаджеты
Honor сделает ставку на процессоры AMD Ryzen для игровых ноутбуков
Бренд Honor, принадлежащий китайской телекоммуникационной компании Huawei, по всей видимости, будет использовать процессоры AMD в готовящихся к выпуску портативных компьютерах игрового уровня.
3DNews 08 июля в 06:33
Технологии
В работе приложений на устройствах Apple по всему миру произошел сбой
Pinterest и Spotify на устройствах Apple произошел массовый сбой. Об этом сообщают сайт Dawndetector и портал The Verge.
Финансовая газета вчера в 11:50
Происшествия
В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Известия вчера в 21:22
Происшествия
Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии
Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
Космос
Космонавт Сергей Крикалев: Россия строит космический корабль для полетов на Луну и к Марсу. ЭКСКЛЮЗИВ
Космонавт вспомнил свой первый полет на американском шаттле в 1994 году, а также рассказал о сотрудничестве США и России в космическом пространстве, о программе полетов «по обмену», когда начнется освоение Луны и продолжится ли космический туризм.
МИР 24 вчера в 09:19
Общество
Россия может возобновить авиасообщение с 13 странами, включая Китай
Стоит отметить, что в список направлений не вошли страны ближнего зарубежья, а также Турция и Египет, которые выразили желание принять российских туристов.
Business FM Уфа вчера в 07:25
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета вчера в 11:19
Здоровье
55 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Кировской области
55 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Кировской области.
ГТРК Вятка 09 июля в 03:13