Общество

BFM.ruBFM.ruИлон Маск обогнал Баффета в списке богатейших людей мира

Илон Маск вышел на седьмое место в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg с состоянием в 70,5 миллиарда долларов. Его состояние увеличилось в связи с ростом акций компании Tesla на 11%.
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