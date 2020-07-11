Состояние Маска, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, в пятницу выросло на $6,1 млрд благодаря росту акций Tesla на 11%. Сейчас предприниматель занимает седьмое место в списке самых богатых людей мира.

Маск обогнал Баффетта в рейтинге самых богатых людей мира

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