Общество
ИзвестияМаск обогнал Баффетта в рейтинге самых богатых людей мира
Состояние Маска, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, в пятницу выросло на $6,1 млрд благодаря росту акций Tesla на 11%. Сейчас предприниматель занимает седьмое место в списке самых богатых людей мира.
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Общество
Попова сообщила о разработке специальной вакцины от COVID-19 для детей
Разработка специальной вакцины от коронавирусной инфекции для детей уже начинается.
РБК 17:48
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал недавнее высказывание Владимира Жириновского по ситуации с задержанием Сергея Фургала (занимает должность губернатора Хабаровского края).
CT news 16:04
Политика
Лукашенко предупредил об угрозе развала Белоруссии
Президент Александр Лукашенко заявил об угрозе развала Белоруссии.
РИА Новости 07:44
Общество
США решили ввести пошлины на товары из Франции на сумму $1,3 млрд
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года власти США заявили, что могут ввести дополнительные ограничительные меры на продукцию французских компаний в ответ на введение Францией цифрового налога.
REGNUM 17:32
Политика
Лавров: Киев в контактной группе дезавуировал достигнутые в Берлине договоренности
Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак направил послание коллегам по "нормандскому формату" относительно дезавуирования Украиной договоренностей, достигнутых на встрече политических советников лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) в Берлине.
ТАСС 06:39
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Футбол
«Манчестер Юнайтед» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
«Манчестер Юнайтед» в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу одержал в гостях победу над «Астон Виллой» со счетом 3:0.Это четвертая подряд победа команды.
Inc-news.ru 00:48
Кино
Эрик Киллмонгер стал лучшим злодеем Marvel
NewInform 12:12
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM 13:02
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о новом повороте в деле сестер Хачатурян
Потерпевшие по уголовному делу об убийстве сестрами Хачатурян своего отца выразили недоверие заместителю генпрокурора Виктору Гриню и обратились к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой передать кому-либо другому вопрос об утверждении обвинительного заключения по делу.
Ведомости вчера в 20:28
Общество
В июле жители Перми смогут наблюдать в небе МКС
Ведь значительную часть МКС занимают солнечные батареи и радиаторы для рассеивания излишнего тепла.
Рифей-Пермь 15:00
Политика
В Польше наступил день тишины перед вторым туром президентских выборов
Период тишины наступил в Польше перед вторым туром выборов президента республики, который пройдет в воскресенье.
РИА Новости 19:38
Происшествия
В Ингушетии задержали депутата Народного собрания республики
Депутата Народного собрания Республики Ингушетия Якуба Белхороева задержали по подозрению в растрате 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК.
Российская газета 08:57
Политика
Глава парламента Боливии заразилась коронавирусом
Ранее временный президент страны, глава ЦБ, глава администрации и министр здравоохранения сообщили, что заразились коронавирусом.
РИА Новости 20:01
Технологии
В Amazon опровергли данные об удалении с устройств работников TikTok
Американская компания Amazon не обязывала своих сотрудников удалять с мобильных устройств китайское приложение TikTok по соображениям безопасности.
ТАСС 17:22
Политика
Путин объяснил уважительный тон диалога России с партнерами
Москва предпочитает общаться с партнерами исключительно в уважительном тоне, заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 14:09
Происшествия
Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском
Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия 06:18
Экономика
Афера XXI века: как Казахстан кинули на колеса
В Казахстане никогда не существовало собственного производства железнодорожных колес.
RuNews24.ru 05:40
Общество
В Госдуму внесли законопроект об ограничении изъятия детей из семьи
В Госдуму внесли законопроект, который позволит ограничить внесудебное изъятие детей из семьи.
НТВ 04:11
Шоу-бизнес
Гарик Харламов отметил расставание с Кристиной Асмус в компании актрис
Вечеринку посетили друзья и коллеги Харламова, также их компанию разбавляли актрисы.
SM News вчера в 06:28
Происшествия
В Белграде разогнали протестующих перед зданием парламента
Подразделения сербской полиции вытеснили протестующих с площади перед зданием Скупщины (парламента) в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 18:15
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова прокомментировала свой роман с Авербухом
Звезда кино прокомментировала нашумевшую новость о своем романе с фигуристом Ильей Авербухом.
КМВ Новости вчера в 07:36
Шоу-бизнес
Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина
Иван Телегин, в свою очередь, захотел разделить совместно нажитое имущество, а именно «ипотечный» дом и квартиру, которую купила мать экс-супруги.
Evo-rus.com 04:14
Политика
Эрдоган подписал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София, копия указана опубликована в аккаунте Эрдогана в Twitter.
Ведомости 12:24
Футбол
Тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на остаток сезона РПЛ
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 500 тысяч рублей, Шамиль Газизов приступил к работе генеральным директором клуба, а его коллеге из "Зенита" Александру Медведеву грозит наказание за провокационное заявление в адрес красно-белых.
Газета.Ru 15:28
Политика
МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили
Украинский посол в Тбилиси Игорь Долгов был вызван в МИД Грузии для разъяснений по поводу заявлений бывшего грузинского лидера, главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили.
RT на русском 07:57
Общество
Об усилении пандемии коронавируса заявил главный инфекционист США
Инфекционист отмечает, что перед тем как пандемия ослабеет, она, скорее всего, усилится.
Evo-rus.com 01:28