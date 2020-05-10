Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиИлон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке

Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке.
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Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке

Газета.Ru01:19

Илон Маск назвал американца идиотом на русском языке

Lenta.ru01:41

Илон Маск обозвал бывшего американского министра на русском языке

Комсомольская правда01:31

Маск по-русски назвал экс-министра труда США идиотом

РБК02:52

Илон Маск обругал по-русски экс-министра труда США

Московский Комсомолец01:13

Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке

РИА Новости00:28

Илон Маск по-русски обозвал экс-министра США

РЕН ТВвчера в 22:49
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 02:58, Ашберн
Единоборства

Нганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249

RT на русском вчера в 23:36
Общество

В Петербурге с 12 мая вводят масочный режим

«С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 18:07
37
Происшествия

В Челябинской области за сутки коронавирус подтвердили у 80 человек

Минздрав Челябинской области озвучил данные о заболеваемости коронавирусом на утро воскресенья, 10 мая.
Эхо Москвы в Челябинске 02:36
Общество

Почти 5000 нарушителей режима самоизоляции выявили в Приморье

С начала введения режима высокой готовности на 4786 человек в Приморье были составлены административные протоколы за нарушение режима самоизоляции.
ДВ-РОСС 02:26
3
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Казахстане

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на востоке Казахстана. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
RT на русском вчера в 22:46
Здоровье

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Газета.Ru 00:08
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Общество

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
1K
Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости вчера в 06:11
403
Общество

Лучевую диагностику COVID-19 оплатят из бюджета

Региональные власти смогут оснащать медицинские учреждения средствами для лучевой диагностики коронавируса и оплачивать такие исследования за счет средств, выделенных из резервного фонда правительства России.
Российская газета 02:49
Происшествия

В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

Неизвестные подошли на моторной лодке к грузовому судну RIO MITONG, шедшему под флагом Коморских Островов в двух морских милях от столицы Экваториальной Гвинеи, и похитили двух членов экипажа, предположительно, граждан России и Украины.
REGNUM вчера в 16:51
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Единоборства

Уайт анонсировал титульный бой для Петра Яна

Ранее сообщалось, что летом россиянин должен провести бой с первым номером легчайшего веса бразильцем Марлоном Мораесом.
Советский спорт 02:22
Политика

Шеф-повар рассказал, как проверяют продукты для президентского стола

"Приходят продукты, которые имеют сертификаты соответствия, но все равно партия отправляется на проверку в лабораторию ФСО.
РИА Новости вчера в 20:17
68
Здоровье

В Омской области коронавирус зарегистрирован еще у 34 человек

По состоянию на 10 мая количество случаев заболевания коронавирусом достигло 279.
Омскрегион 01:36
14
Наука

Употребление кофе снижает риск смертности

По данным ToDay News Ufa, авторы исследований утверждают, что употребление кофе заметно уменьшает риск смертности.
RuNews24.ru вчера в 03:47
212
Общество

ВВС США заявили о взрыве бака российской ракеты в космосе

Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter.
РИА Новости вчера в 16:49
685
Единоборства

Гэтжи победил Фергюсона в главном бою UFC 249

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном в главном бою в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 и завоевал временный чемпионский пояс в легком весе.
Газета.Ru 01:08
Шоу-бизнес

Ольгу Куриленко затравили за поздравление с Днем Победы

40-летняя Ольга Куриленко опубликовала поздравление с Днем Победы еще 8 мая.
StarHit.ru вчера в 21:40
19
Общество

Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 08 мая в 06:11
1,6K
Общество

Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы

Ранее российские пользователи Facebook жаловались, что служба безопасности социальной сети закрывала доступ к публикациям с фотографией Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» из-за нарушений нормы сообщества «в отношении опасных людей и организаций».
Ведомости вчера в 15:17
1,4K
Происшествия

Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
1,3K
Общество

В Карелии 12 человек заразились коронавирусом

На 10 мая в Карелии зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусом.
АиФ Карелия 01:57
Экономика

Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота

По расчетам НКР, запасы золота в банках, которые раскрывают отчетность полностью, за месяц сократились почти на 2 т, еще около 2 т могло обеспечить снижение объемов в Промсвязьбанке.
РБК 02:00
11
Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
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Экономика

Оборот малого и среднего российского бизнеса в апреле упал вдвое

В России оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое по сравнению с апрелем прошлого года, сообщили аналитики IT-компании «Эвотор».
Коммерсантъ 08 мая в 02:56
18
Культура

90-летняя геймерша из Японии попала в Книгу рекордов Гиннесса

90-летняя японка Хамако Мори попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самый возрастной геймер.
CyberSport.ru вчера в 09:09
Общество

Минобрнауки продлило дистанционный режим в вузах после 12 мая

Продолжить с 12 мая обучение в вузах в дистанционном режиме распорядился министр науки и высшего образования Валерий Фальков 8 мая, соответствующий приказ опубликован на сайте министерства.
ИА Красная Весна 08 мая в 19:11
72
Общество

Более 320 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке

В больнице в поселке Коммунарка в Москве на лечении находятся более 320 пациентов.
Вечерняя Москва 02:51
279
Общество

Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе

Украинские радикалы в Одессе в День Победы прошли маршем по аллее Славы с портретами своих "кумиров" из числа нацистских организаций.
Политика Сегодня вчера в 14:38
19
Здоровье

Опасное свойство коронавируса назвал китайский вирусолог

Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься.
Псковское агентство информации вчера в 14:32
290
Футбол

Венгер рассказал, кто может прийти на смену Месси и Роналду

Известный тренер Арсен Венгер назвал футболистов, которые могут прийти на смену Лионелю Месси и Криштиану Роналду.
Евро-футбол.ру 02:40
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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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