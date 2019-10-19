Общество
РИА НовостиИлон Маск оценил российское образование
Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в ходе краснодарского форума "Дело за малым!", с участниками которого он вышел на связь из Калифорнии, сказал, что считает российское образование очень хорошим, и назвал кубанцев классными, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
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Ultra и 1080P: опубликованы 50 минут видео геймплея Warcraft III: Reforged
В сеть выложили около 50 минут видео геймплея бета-версии игры Warcraft III: Reforged.
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Экономика
«Мечел» просит помочь вернуть деньги за утерянный завод в Донецке
Письмо с просьбой оказать компании помощь в возврате 50% средств, вложенных в Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), направил председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин вице-премьеру Дмитрию Козаку.
News.ru 02:53
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Назван быстрый способ повысить производительность смартфона
"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
РЕН ТВ 15 октября в 21:11
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Газета.Ru 19:46
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До острова Наксос древние люди добрались уже 200 тысяч лет назад
Международная исследовательская группа во главе с учеными из канадского Университета МакМастера обнаружила доказательства того, что остров Наксос был заселен неандертальцами и более ранними людьми, по крайней мере, 200 000 лет назад, что на десятки тысяч лет раньше, чем считалось.
Полит.ру вчера в 04:00
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Украинский истребитель Су-27 сдул находившихся рядом людей на авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии.
Lenta.ru 16:59
Общество
Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию
Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.
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Политика
Клинтон назвала демократку Габбард «любимым кандидатом русских»
Претендент на номинацию Демократической партии в президенты Тулси Габбард обвинила кандидата-2016 Хиллари Клинтон в том, что та назвала ее «любимым кандидатом русских», призванным оттянуть голоса избирателей на предстоящих выборах.
Известия 18:23
Наука
Жители Меланезии оказались потомками неандертальцев и денисовцев
Ученые проанализировали геномы современных жителей Меланезии.
МИР 24 03:18
Авто
Volkswagen обновил кроссовер Tiguan
SpeedMe 00:54
Культура
Назван самый популярный сериал на Netflix
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Lenta.ru вчера в 11:08
Экономика
Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян
"Основная причина – опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года, а также низкая база третьего квартала 2018 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 13:17
Политика
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РБК 13:59
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Коммерсантъ 14:31
Космос
Космические корабли ставят паруса
Если космические аппараты называются корабли, следовательно, у них должны быть паруса.
Вечёрка 16 октября в 10:08
Киберспорт
Valve показала оригинальный нож из Counter-Strike в CS:GO
Valve добавила в Counter-Strike: Global Offensive нож из предыдущих игр серии — оригинальной Counter-Strike и CS: Source.
CyberSport.ru вчера в 16:57
Армия и оружие
Минобороны назвало цель создания Путиным военной компании
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
RT на русском 19:55
Здоровье
Страховщики рассказали о возможностях нового полиса ОМС
Полис обязательного медицинского страхования дает право получать практически неограниченный перечень медицинских услуг.
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Космос
Планеты у других звезд оказались похожи на Землю составом
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Леди Гага рухнула со сцены во время танца с поклонником
Что касается Гаги, то она практически сразу после случившегося вернулась на сцену и продолжила выступление.
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Основатель одного из крупнейших ритейлеров - "Магнита" Сергей Галицкий выступил впервые за долгое время в Краснодаре на форуме "Дело за малым".
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«321-я сибирская»: мировой прокат бурятского фильма обеспечит Голливуд
Голливуд обеспечит мировой прокат бурятского фильма «321-я сибирская», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:06
Космос
Астронавты Кук и Мейр вернулись на МКС после выхода в открытый космос
Астронавты НАСА Кристина Кук и Джессика Мейр вернулись в шлюзовой отсек МКС, завершив продолжавшийся около семи часов первый "исключительно женский" выход в открытый космос, НАСА ведет прямую трансляцию.
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