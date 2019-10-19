Общество

РИА НовостиРИА НовостиИлон Маск оценил российское образование

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в ходе краснодарского форума "Дело за малым!", с участниками которого он вышел на связь из Калифорнии, сказал, что считает российское образование очень хорошим, и назвал кубанцев классными, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Читать в источнике
Комментировать65

Подробнее о событии

Российское образование и открытие фабрики Tesla в России: О чем говорил Илон Маск на форуме «Дело за малым»

КП - Кубань17:05

Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре

РИА Новости18:14

Илон Маск выступил на форуме «Дело за малым» в Краснодаре

Кубанские новости15:27

В Краснодаре на форуме «Дело за малым» прошел телемост с Илоном Маском

Кубань 2415:25

«Раз эти ребята делают что-то интересное, нужно присоединиться». Илон Маск рассказал, почему принял приглашение на краснодарский форум «Дело за малым»

Юга.ру16:16

Илон Маск назвал российское образование «очень хорошим»

Московский Комсомолец17:31

По видеосвязи с Илоном Маском пообщались более 2 тыс. участников форума в Краснодаре

ТАСС17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 23:09, Ашберн
Происшествия

При прорыве дамбы в Красноярском крае погибли десять человек

РИА Новости 22:58
Армия и оружие

Минобороны РФ получило очередной дивизион ЗРК «Тор-М2»

REGNUM 07:50
Политика

На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений

Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Кино

СМИ узнали, что юристы подали в суд на Netflix за фильм «Прачечная»

Основатели юридической фирмы Mossack Fonseca Юрген Моссак и Рамон Фонсека, которые стали прототипами героев фильма "Прачечная", подали в суд на Netflix за клевету, сообщает Deadline.
РИА Новости 16 октября в 09:34
Политика

Захарова прокомментировала слова посла Китая об украинцах в Гонконге

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова посла КНР в России о желании протестующих в Гонконге "жить как на Украине".
РИА Новости 15:47
Гаджеты

Huawei начала продавать свои процессоры сторонним компаниям

Некоторое время назад Huawei заявила о том, что она вполне может начать продажу чипов собственной разработки сторонним производителям, правда это вряд ли будут процессоры семейства Kirin.
Ferra 06:38
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева выступит седьмой на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

Фигуристка Елизавета Туктамышева 17 октября прилетела в Лас-Вегас для участия в первом этапе серии Гран-при — Skate America.
АиФ Удмуртия вчера в 22:43
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина отдыхает с миллионером в Израиле

Впервые слухи о романе 20-летней Шурыгиной с Денисом Ребровым появились летом, когда оба неожиданно улетели в совместный отпуск на Бали.
StarHit.ru 02:00
Политика

Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину

Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Газета.Ru 07:06
Наука

Мутация в гене уменьшила потребность людей и мышей во сне

По словам исследователей, причина состоит в мутации гена ADRB1, отвечающий за качество и продолжительность сна.
МедиаПоток вчера в 11:14
Культура

Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде

Суть событий 16 октября в 15:55
Армия и оружие

Сосновский: Военные США грузят танки и бронетехнику на платформу поезда, направляющегося на восток

Сегодня, 17 октября, было замечено, что военные США грузят танки и бронетехнику, предположительно из-за передислокация войск НАТО в Польше или странах Прибалтики.
Новостной фронт вчера в 15:00
Происшествия

В Орле в больницу доставили истощённую девочку

В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
RT на русском 14:43
Здоровье

Доктор Мясников рассказал о самых опасных видах головной боли

Знаменитый главврач московской больницы Александр Мясников на федеральном телеканале объяснил возникновение боли в голове и назвал ее самые опасные виды, которые предупреждают об опухоли и других опасных болезнях.
Волга-Медиа вчера в 22:26
Шоу-бизнес

Супруг Лолиты Милявской подал на развод

Вчера, 16 октября, общественности все же стало известно о том, что в одном из столичных судов зарегистрировано заявление о разводе Милявской и ее бывшего возлюбленного Дмитрия Иванова.
ГлобалМСК.ру вчера в 10:30
Шоу-бизнес

Вспоминаю маму: Принц Гарри трогательно упомянул леди Ди в интервью

Принц Гарри дал откровенно открытое интервью о "ране", которую оставила смерть его матери – принцессы Дианы.
Газета Metro 09:59
Кино

Новый тизер сериала от Netflix «Ведьмак» появился в Сети

VSE42.RU 01:44
Армия и оружие

Минобороны назвало цель создания Путиным военной компании

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
RT на русском 19:55
Шоу-бизнес

Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее

Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.
7Дней.ру 05:00
Кино

В Китае отложили премьеру фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

РБК 13:12
Кино

Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»

Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Kinonews.ru вчера в 02:53
Хоккей

Мартемьянов после 1:3 с «Авангардом»: «Дацюк провел выдающийся матч»

Sports.ru 13:44
Происшествия

В Екатеринбурге грабитель ворвался в банк и застрелил посетителя

Piter.tv 06:23
Происшествия

Суд освободил четырех обвиняемых по делу «Зимней вишни»

Народные новости вчера в 09:40
Авто

Завод Haval в России начал производство купе-кроссовера Haval F7x

Первый купе-кроссовер Haval F7x сошел с конвейера завода бренда в Тульской области.
SpeedMe 16 октября в 07:48
Культура

Актер «Сватов» назвал шуткой заявление о смене названия сериала

Культуромания вчера в 16:16
Происшествия

Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве

«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Армия и оружие

В Польше заявили о возросшей мощи российской армии

RT на русском вчера в 00:00
Происшествия

В Каменске-Уральском простились с убитой Ксенией Каторгиной

Сотни людей пришли 18 октября к церкви в Каменске-Уральском, чтобы попрощаться с 27-летней Ксенией, которую жестоко убили из-за автомашины.
RuNews24.ru 04:38
Космос

NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде

По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
Российская газета 20:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илон Маск
Американский инженер
Американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор; миллиардер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное