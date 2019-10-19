Общество
РИА НовостиИлон Маск оценил российское образование
Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в ходе краснодарского форума "Дело за малым!", с участниками которого он вышел на связь из Калифорнии, сказал, что считает российское образование очень хорошим, и назвал кубанцев классными, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
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Некоторое время назад Huawei заявила о том, что она вполне может начать продажу чипов собственной разработки сторонним производителям, правда это вряд ли будут процессоры семейства Kirin.
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Культура
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Принц Гарри дал откровенно открытое интервью о "ране", которую оставила смерть его матери – принцессы Дианы.
Армия и оружие
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Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
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Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее
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Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Происшествия
Суд освободил четырех обвиняемых по делу «Зимней вишни»
Авто
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«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
Армия и оружие
В Польше заявили о возросшей мощи российской армии
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В Каменске-Уральском простились с убитой Ксенией Каторгиной
Сотни людей пришли 18 октября к церкви в Каменске-Уральском, чтобы попрощаться с 27-летней Ксенией, которую жестоко убили из-за автомашины.
Космос
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По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.