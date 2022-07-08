РИА НовостиИлон Маск отказался от сделки на 44 миллиарда долларов по покупке TwitterКурировавший сделку со стороны Маска адвокат Майк Ринглер (Mike Ringler) в письме Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявил, что «Twitter не выполнил свои договорные обязательства».3DNews- Господин Маск имеет основания считать, что истинное число ложных или спам-аккаунтов в Twitter существенно выше, чем указанные соцсетью «менее 5%», - объяснили представители предпринимателя.Новые Известия«Twitter привержен закрытию сделки по цене и условиям, согласованным с господином Маском, и планирует подать иск для выполнения соглашения о слиянии», - заявил председатель совета директоров компании Брет Тэйлор.РидусИлон Маск договорился о покупке Twitter за $44 млрд в апреле.ForbesЧитать далееСвернутьЧемпионатЧемпионатSport24.ruPravda.RuGamemag.ruИзвестияREGNUMГлагоLАлтапрессКомсомольская правдаRZN.infoЭкономика сегодняТК ЗвездаНовые ИзвестияНовый ДеньРоссийская газетаЦарьградPetrogradФАНCyberSport.ruYA62.ruАргументы и ФактыThe GEEKВестник РоссииПодробнее о событииМаск отказался покупать TwitterForbes03:10Илон Маск отказался от покупки TwitterТАСС18:39Илон Маск может отказаться от покупки TwitterThe GEEKвчера в 02:39Илон Маск отказался от покупки «Твиттера»Чемпионат19:10Илон Маск отказался от покупки TwitterRB.RU18:21Илон Маск отказался от сделки на 44 миллиарда долларов по покупке TwitterРИА Новости18:33СМИ: Илон Маск передумал покупать TwitterФинтолквчера в 00:48Показать ещёОценить642Поделиться