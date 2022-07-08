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Илон Маск отказался от сделки на 44 миллиарда долларов по покупке Twitter

Курировавший сделку со стороны Маска адвокат Майк Ринглер (Mike Ringler) в письме Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявил, что «Twitter не выполнил свои договорные обязательства».
3DNews
- Господин Маск имеет основания считать, что истинное число ложных или спам-аккаунтов в Twitter существенно выше, чем указанные соцсетью «менее 5%», - объяснили представители предпринимателя.
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«Twitter привержен закрытию сделки по цене и условиям, согласованным с господином Маском, и планирует подать иск для выполнения соглашения о слиянии», - заявил председатель совета директоров компании Брет Тэйлор.
Ридус
Илон Маск договорился о покупке Twitter за $44 млрд в апреле.
Forbes

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