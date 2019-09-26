Общество
Российская газетаИлон Маск ответил на приглашение приехать на форум в Краснодар
Известный американский изобретатель и инженер Илон Маск ответил в соцсетях на приглашение посетить форум предпринимателей в Краснодаре "Дело за малым". Он написал по-русски "Язык хорошо подвешен", но не высказал конкретного желания стать участником этого мероприятия.
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"Язык хорошо подвешен,"- так прокомментировал основатель высокотехнологичных компаний "SpaceX" и "Tesla" своеобразное приглашение на бизнес-форум "Дело за малым" в Краснодар.Россия.Кубань01:38
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«Язык хорошо подвешен»: Илон Маск по-русски ответил на приглашение приехать в Краснодар
КП - Кубаньвчера в 15:50
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В Тюменской области похищенного няней младенца нашли мертвым
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Специалисты рекомендуют немедленно обратиться к медикам при появлении этих признаков.
iReactor вчера в 15:38
Общество
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НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости вчера в 11:25
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X5 закроет 20 гипермаркетов «Карусель» в арендованных помещениях
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В России могут ввести отрицательные ставки по депозитам в валюте
Чтобы российские банки получили возможность устанавливать отрицательные ставки по депозитам в иностранной валюте, необходимо изменять российское финансовое законодательство.
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Сержант спецназа ОМОНа Александр Лягин, который проходит потерпевшим по делу Павла Устинова, назвал слишком суровым наказание, которое суд избрал актеру, однако продолжает настаивать на его виновности.
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