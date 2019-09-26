с чего всё началось

Известный американский изобретатель и инженер Илон Маск ответил в соцсетях на приглашение посетить форум предпринимателей в Краснодаре "Дело за малым". Он написал по-русски "Язык хорошо подвешен", но не высказал конкретного желания стать участником этого мероприятия.

Илон Маск ответил на приглашение приехать на форум в Краснодар

Политика Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.

Космос Последняя ракета «Союз-ФГ» стартовала с Байконура Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» запущена с космодрома Байконур.

Политика Лукашенко высказался за единство и неделимость Украины В качестве шага по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины Лукашенко предложил ввести миротворцев и взять под контроль участок украинско-российской границы.

Экономика «Дочки» Thomas Cook в Австрии и Польше объявили о банкротстве "Дочерние" предприятия туроператора Thomas Cook в Австрии и Польше объявили о ликвидации после банкротства ританского холдинга и его германского подразделения, сообщила газета Der Standart.

Политика Процедура импичмента Трампа началась в США Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси объявила начало проведения в Конгрессе США процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Политика Нацсовет лишил телеканал «112 Украина» лицензий на вещание Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины принял решение лишить телеканал «112 Украина» цифровых лицензий на вещание.

Общество Россиянам запретят курить на балконах Соответственно, отныне россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.

Здоровье Названы признаки для немедленного обращения к онкологу и маммологу Специалисты рекомендуют немедленно обратиться к медикам при появлении этих признаков.

Политика НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Экономика X5 закроет 20 гипермаркетов «Карусель» в арендованных помещениях К 2021 году 34 гипермаркета (8 арендованных и 26 собственных) будут трансформированы в "Перекрестки" и переданы в управление этой сети.

Происшествия В Елизаветинской больнице пациентка подралась с фельдшером Сотрудница учреждения сняла побои В Елизаветинской больнице в Санкт-Петербурге пациентка подралась с фельдшером, сообщили в правоохранительных органах.

Финансы В России могут ввести отрицательные ставки по депозитам в валюте Чтобы российские банки получили возможность устанавливать отрицательные ставки по депозитам в иностранной валюте, необходимо изменять российское финансовое законодательство.

Политика Зеленский заявил об обещании Трампа помочь ему вернуть Крым Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал ему помочь в возвращении Крыма Украине.

Общество В Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка» В свою очередь член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов выступил против этой идеи.

Шоу-бизнес Тимати бросил беременную Анастасию Решетову и уехал в отпуск Судя по всему, Симона, Тимати и Алиса отправились в незапланированный отпуск, а Анастасия осталась в Москве.

Общество Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.

Политика Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.