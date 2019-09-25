с чего всё началось

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал предложение российских предпринимателей посетить бизнес-форум в Краснодаре.

Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар

Политика Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк составила завещание Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.

Шоу-бизнес Малышка Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой снова покорила соцсети - видео 44-летний Энрике Иглесиас снова порадовал своих фанатов, поделившись новым видео, на котором певца запечатлели с его маленькой дочкой — полуторагодовалой Люси.

Общество Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Политика Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.

Политика Пушков прокомментировал отказ НАТО ввести мораторий на РСМД Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ НАТО от предложения России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

Кино В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми» "Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.

Транспорт МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.

Политика В Иркутске «сити-менеджера» назвали «супермэром» Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект «подаривший» столице региона — Иркутску — «сити-менеджера» вместо всенародно избираемого градоначальника, был принят Иркутским областным Законодательным собранием 18 сентября 2019 года.

Гаджеты Xiaomi показала новый смартфон Mi Mix Alpha со сплошным экраном На задней стороне Xiaomi Mi Mix Alpha есть полоса без дисплея, на которой расположены камеры. На экране нет никаких вырезов и отверстий.

Спорт Конгресс IAAF продлил отстранение российских легкоатлетов Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлил решение об отстранении от участия в соревнованиях Всероссийской федерации легкой атлетики.

Политика Лавров назвал позором невыдачу Штатами виз членам делегации из России Как ранее сообщало ИА REGNUM, в работе Генассамблеи ООН не смогли участвовать десять членов российской делегации, поскольку им отказали в американской визе.

Политика Брюссель ответил Трампу на упреки в недостаточной помощи Украине Брюссель считает, что оказывает украинской стороне беспроцентную поддержку и не понимает претензии президента США Дональда Трампа.

Экономика Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.

Технологии Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам. Этот новый онлайн-кинотеатр создает конкуренцию отечественным сервисам.

Здоровье В Краснодаре прооперируют девочку из США с родимым пятном на все лицо Краснодарские врачи предложили операцию американской девочке с родимым пятном (невусом) практически на все лицо.

Шоу-бизнес Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.

Наука Робот Atlas от Boston Dynamics теперь умеет делать сальто Инженеры из Boston Dynamics продемонстрировали новые возможности их человекоподобного робота Atlas.

Армия и оружие На границе Литвы и Белоруссии появится танковый батальон США В Литву прибывает танковый батальон США, который будет развернут на границе с Белоруссией в районе полигона Пабраде, говорится на сайте минобороны Литвы.