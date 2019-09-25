Общество
РИА НовостиИлон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал предложение российских предпринимателей посетить бизнес-форум в Краснодаре.
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с чего всё началось
Кроме того, они выложили в сеть видеоклип под названием «Хор российских предпринимателей имени Илона Маска», в котором на мелодию песни «Крылатые качели» на английском языке пригласили изобретателя на свое мероприятие.Пятый каналвчера в 17:39
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«Язык хорошо подвешен»: Илон Маск по-русски ответил на приглашение приехать в Краснодар
КП - Кубаньвчера в 15:50
«Kak tebe takoe?» Около офиса SpaceX установили билборды с приглашением Илона Маска в Краснодар
Юга.ру24 сентября в 13:20
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Космос
Корабль «Союз» с экипажем на борту пристыковался к МКС
REGNUM вчера в 16:15
Политика
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
РИА Новости вчера в 13:05
Политика
Зеленский опубликовал в соцсети фото с Трампом
Политическая Экспертиза вчера в 09:45
Армия и оружие
Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль
Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
Известия вчера в 00:11
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк составила завещание
Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания вчера в 06:01
Шоу-бизнес
Малышка Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой снова покорила соцсети - видео
44-летний Энрике Иглесиас снова порадовал своих фанатов, поделившись новым видео, на котором певца запечатлели с его маленькой дочкой — полуторагодовалой Люси.
7Дней.ру вчера в 11:30
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Политика
Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН
Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
Политика Сегодня 24 сентября в 09:58
Происшествия
Почти 50 человек пострадали при жесткой посадке Boeing в Барнауле
РИА Новости вчера в 13:14
Политика
Пушков прокомментировал отказ НАТО ввести мораторий на РСМД
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ НАТО от предложения России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Российская газета вчера в 21:39
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Кино
В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»
"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Радио Культура 23 сентября в 02:07
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru вчера в 03:03
Политика
В Иркутске «сити-менеджера» назвали «супермэром»
Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект «подаривший» столице региона — Иркутску — «сити-менеджера» вместо всенародно избираемого градоначальника, был принят Иркутским областным Законодательным собранием 18 сентября 2019 года.
REGNUM 23 сентября в 05:05
Гаджеты
Xiaomi показала новый смартфон Mi Mix Alpha со сплошным экраном
На задней стороне Xiaomi Mi Mix Alpha есть полоса без дисплея, на которой расположены камеры. На экране нет никаких вырезов и отверстий.
Кубань 24 24 сентября в 06:56
Здоровье
Названы симптомы для немедленного обращения к маммологу и онкологу
Слово и Дело вчера в 04:06
Спорт
Конгресс IAAF продлил отстранение российских легкоатлетов
Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлил решение об отстранении от участия в соревнованиях Всероссийской федерации легкой атлетики.
Московский Комсомолец вчера в 03:54
Политика
Лавров назвал позором невыдачу Штатами виз членам делегации из России
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в работе Генассамблеи ООН не смогли участвовать десять членов российской делегации, поскольку им отказали в американской визе.
REGNUM 24 сентября в 21:40
Политика
Брюссель ответил Трампу на упреки в недостаточной помощи Украине
Брюссель считает, что оказывает украинской стороне беспроцентную поддержку и не понимает претензии президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 21:43
Экономика
Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию
Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Вести.Ru вчера в 10:26
Технологии
Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам
Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам. Этот новый онлайн-кинотеатр создает конкуренцию отечественным сервисам.
Aobe.ru вчера в 08:00
Общество
Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России
РИА Новости вчера в 10:41
Здоровье
В Краснодаре прооперируют девочку из США с родимым пятном на все лицо
Краснодарские врачи предложили операцию американской девочке с родимым пятном (невусом) практически на все лицо.
Ридус 24 сентября в 09:23
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета 24 сентября в 12:08
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье
На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru вчера в 05:44
Наука
Робот Atlas от Boston Dynamics теперь умеет делать сальто
Инженеры из Boston Dynamics продемонстрировали новые возможности их человекоподобного робота Atlas.
Народные новости вчера в 19:28
Общество
В Чечне отцу невесты пришлось извиниться перед Кадыровым
Московский Комсомолец вчера в 13:23
Армия и оружие
На границе Литвы и Белоруссии появится танковый батальон США
В Литву прибывает танковый батальон США, который будет развернут на границе с Белоруссией в районе полигона Пабраде, говорится на сайте минобороны Литвы.
Московский Комсомолец вчера в 09:49
Авто
Nissan представил обновленный Patrol
Компания Nissan представила обновлённый Patrol.
Motor 24 сентября в 07:42