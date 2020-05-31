Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество.

Американский предприниматель и глава SpaceX Илон Маск ответил на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Twitter. Публикация была сделана на русском языке.

Политика Глава Приморья назначил в правительство новые кадры Владивосток, 1 июня 2020, 04:50 — REGNUM Губернатор Приморского края Олег Кожемяко объявил 1 июня о новых кадровых назначениях в правительстве региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. 1

Космос На Солнце произошла самая большая солнечная вспышка с октября 2017 года 29 мая 2020 года семейство солнечных пятен — темных пятен, которые покрывают лицо Солнца, представляющих области сложных магнитных полей, — обозначит самую большую солнечную вспышку с октября 2017 года. 2

Общество Попова исключила одномоментное снятие ограничений Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 252

Общество В Белоруссии прошли пикеты в поддержку соперников Лукашенко на выборах 31 мая в Минске, других крупных городах Белоруссии и районных центрах прошли массовые пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты нескольких участников избирательной кампании, альтернативных действующему лидеру Александру Лукашенко, сообщает TUT.by. 8

Политика В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7 Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию. 222

Общество В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы главы комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 486

Политика Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности. 182

Кино Клинту Иствуду исполняется 90 лет Будущая знаменитость попала в Голливуд случайно, и в начале Иствуд получил небольшие роли из-за своего размера 193 сантиметра и необычной внешности, но в возрасте 30 лет он получил главную роль в «Сыромятная плеть», и вскоре он буквально проснулся знаменитым. 22

Космос Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту пристыковался к Международной космической станции. 1,9K

Политика Трампа спрятали в подземном бункере во время протестов у Белого дома Агенты секретной службы в целях безопасности спрятали президента США Дональда Трампа в подземном бункере во время протестов у Белого дома в Вашингтоне. 1

Происшествия Срочнику Шамсутдинову добавят обвинение в покушении на убийство 25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл огонь по военнослужащим своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое были тяжело ранены.

Космос Астрофизик РАН расскажет тоболякам о космосе Тоболяки смогут узнать больше о космосе от аспиранта Специальной астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкессии Александры Гроховской.

Технологии Вход на сайты с учётной записи Apple оказался небезопасен Эксперт по кибербезопасности заявил, что вход на сайты с учётной записи Apple небезопасен. Эта опция так и называется «Вход с Apple».

Футбол Роналдо не включил Криштиану Роналду в список любимых футболистов Экс-нападающий «Интера», «Реала» и сборной Бразилии Роналдо не назвал форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду среди пяти лучших игроков мира.

Экономика Специалисты назвали средний размер пенсии в Башкирии Добавим, что средний размер страховой пенсии по старости в Башкирии достигает 15 315 рублей, по инвалидности – 9 628 рублей, по потере кормильца – 10 229 рублей. 5