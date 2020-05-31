Космос

Газета.RuГазета.RuИлон Маск по-русски ответил Рогозину

Американский предприниматель и глава SpaceX Илон Маск ответил на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Twitter. Публикация была сделана на русском языке.
Читать в источнике
Комментировать303
Илон Маск
Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество.
— Илон Маск, американский инженерРБК 14:27

Подробнее о событии

Маск по-русски поблагодарил Рогозина за поздравление с успешным полетом Crew Dragon

ТАСС15:00

Илон Маск по-русски ответил Рогозину на поздравления

Комсомольская правда14:22

Илон Маск ответил Дмитрию Рогозину по-русски

РИА Новости14:45

Илон Маск по-русски ответил Рогозину

Газета.Ru14:33

Илон Маск по-русски ответил Рогозину

Lenta.ru14:31

Маск назвал Рогозина сэром и ответил на поздравление по-русски

RT на русском14:23

Илон Маск по-русски ответил на предложение Рогозина о сотрудничестве

РБК14:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 23:01, Ашберн
Общество

Попова перечислила правила пляжного отдыха

Известия 04:56
2,4K
Политика

Глава Приморья назначил в правительство новые кадры

Владивосток, 1 июня 2020, 04:50 — REGNUM Губернатор Приморского края Олег Кожемяко объявил 1 июня о новых кадровых назначениях в правительстве региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.
REGNUM 21:50
1
Космос

На Солнце произошла самая большая солнечная вспышка с октября 2017 года

29 мая 2020 года семейство солнечных пятен — темных пятен, которые покрывают лицо Солнца, представляющих области сложных магнитных полей, — обозначит самую большую солнечную вспышку с октября 2017 года.
V-kosmose.com вчера в 01:56
2
Общество

Попова исключила одномоментное снятие ограничений

Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:54
252
Общество

Россиян ожидают длительные выходные в июне

Длинные выходные связаны с празднованием 12 июня Дня России.
Менделеевские новости вчера в 02:48
1
Авто

Для Hyundai Santa Fe разработан обвес в стиле туринговых болидов

Тюнинг ателье Carlex Design разработало аэродинамический обвес для Santa Fe четвертой генерации.
Тарантас Ньюс вчера в 14:18
19
Происшествия

В ходе спецоперации в Ингушетии уничтожены два боевика

Российская газета вчера в 12:28
1K
Общество

В Белоруссии прошли пикеты в поддержку соперников Лукашенко на выборах

31 мая в Минске, других крупных городах Белоруссии и районных центрах прошли массовые пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты нескольких участников избирательной кампании, альтернативных действующему лидеру Александру Лукашенко, сообщает TUT.by.
РБК 19:53
8
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
1,1K
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае

Газета.Ru вчера в 23:21
16
Политика

В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
222
Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы главы комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 21:56
486
Армия и оружие

В войсках ЮВО на Северном Кавказе начался новый учебный период

В войсках ЮВО, расположенных в республиках Северного Кавказа, начался летний период обучения.
ТК Звезда 29 мая в 21:00
Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости 22:56
182
Кино

Клинту Иствуду исполняется 90 лет

Будущая знаменитость попала в Голливуд случайно, и в начале Иствуд получил небольшие роли из-за своего размера 193 сантиметра и необычной внешности, но в возрасте 30 лет он получил главную роль в «Сыромятная плеть», и вскоре он буквально проснулся знаменитым.
Evo-rus.com 15:03
22
Космос

Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС

Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту пристыковался к Международной космической станции.
РИА Новости 10:37
1,9K
Политика

Трампа спрятали в подземном бункере во время протестов у Белого дома

Агенты секретной службы в целях безопасности спрятали президента США Дональда Трампа в подземном бункере во время протестов у Белого дома в Вашингтоне.
Lenta.ru 22:23
1
Шоу-бизнес

Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд

Lenta.ru 18:39
6
Футбол

«Бавария» обыграла «Фортуну» в матче чемпионата Германии

Газета.Ru вчера в 14:35
1
Происшествия

Срочнику Шамсутдинову добавят обвинение в покушении на убийство

25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл огонь по военнослужащим своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое были тяжело ранены.
ТАСС 22:13
Космос

Астрофизик РАН расскажет тоболякам о космосе

Тоболяки смогут узнать больше о космосе от аспиранта Специальной астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкессии Александры Гроховской.
Тюменская область сегодня 03:55
Технологии

Вход на сайты с учётной записи Apple оказался небезопасен

Эксперт по кибербезопасности заявил, что вход на сайты с учётной записи Apple небезопасен. Эта опция так и называется «Вход с Apple».
Ferra 09:29
Общество

В Челябинской области отменили карантин для москвичей и петербуржцев

В Челябинской области отменили 14-дневный карантин для прибывших в регион жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
Уральский меридиан 04:50
10
Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru 09:55
1,2K
Футбол

Роналдо не включил Криштиану Роналду в список любимых футболистов

Экс-нападающий «Интера», «Реала» и сборной Бразилии Роналдо не назвал форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду среди пяти лучших игроков мира.
Матч ТВ 13:32
Религия

В Подмосковье верующим разрешили посещать храмы

Аргументы недели 12:28
222
Экономика

Специалисты назвали средний размер пенсии в Башкирии

Добавим, что средний размер страховой пенсии по старости в Башкирии достигает 15 315 рублей, по инвалидности – 9 628 рублей, по потере кормильца – 10 229 рублей.
UfaTime.ru 21:31
5
Энергетика

Азербайджан опередил Россию по поставкам газа в Турецкую Республику

Азербайджан опередил Российскую Федерацию по объемам поставок газа в Турецкую Республику в марте текущего года.
Вести.Ru 19:08
143
Общество

Все говорит о том, что губернатор откажется ослаблять режим. Но есть шансы на неожиданное решение

В субботу в Свердловской области выявили 261 заразившегося COVID-19, а в воскресенье — еще 265.
Екатеринбург Онлайн 06:41
Общество

FT сообщила о принуждении элиты КНДР к вливанию денег в экономику

Лидер КНДР Ким Чен Ын требует от представителей северокорейской элиты вливаний средств в бюджет страны, что поможет противостоять двойной угрозе, исходящей от пандемии коронавируса COVID-19 и международных санкций.
РБК 13:28
17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное