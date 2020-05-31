Космос
Газета.RuИлон Маск по-русски ответил Рогозину
Американский предприниматель и глава SpaceX Илон Маск ответил на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Twitter. Публикация была сделана на русском языке.
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Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество.
— Илон Маск, американский инженерРБК 14:27
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Общество
Попова перечислила правила пляжного отдыха
Известия 04:56
Политика
Глава Приморья назначил в правительство новые кадры
Владивосток, 1 июня 2020, 04:50 — REGNUM Губернатор Приморского края Олег Кожемяко объявил 1 июня о новых кадровых назначениях в правительстве региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.
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Космос
На Солнце произошла самая большая солнечная вспышка с октября 2017 года
29 мая 2020 года семейство солнечных пятен — темных пятен, которые покрывают лицо Солнца, представляющих области сложных магнитных полей, — обозначит самую большую солнечную вспышку с октября 2017 года.
V-kosmose.com вчера в 01:56
Общество
Попова исключила одномоментное снятие ограничений
Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:54
Общество
Россиян ожидают длительные выходные в июне
Длинные выходные связаны с празднованием 12 июня Дня России.
Менделеевские новости вчера в 02:48
Авто
Для Hyundai Santa Fe разработан обвес в стиле туринговых болидов
Тюнинг ателье Carlex Design разработало аэродинамический обвес для Santa Fe четвертой генерации.
Тарантас Ньюс вчера в 14:18
Происшествия
В ходе спецоперации в Ингушетии уничтожены два боевика
Российская газета вчера в 12:28
Общество
В Белоруссии прошли пикеты в поддержку соперников Лукашенко на выборах
31 мая в Минске, других крупных городах Белоруссии и районных центрах прошли массовые пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты нескольких участников избирательной кампании, альтернативных действующему лидеру Александру Лукашенко, сообщает TUT.by.
РБК 19:53
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае
Газета.Ru вчера в 23:21
Политика
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы главы комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 21:56
Армия и оружие
В войсках ЮВО на Северном Кавказе начался новый учебный период
В войсках ЮВО, расположенных в республиках Северного Кавказа, начался летний период обучения.
ТК Звезда 29 мая в 21:00
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости 22:56
Кино
Клинту Иствуду исполняется 90 лет
Будущая знаменитость попала в Голливуд случайно, и в начале Иствуд получил небольшие роли из-за своего размера 193 сантиметра и необычной внешности, но в возрасте 30 лет он получил главную роль в «Сыромятная плеть», и вскоре он буквально проснулся знаменитым.
Evo-rus.com 15:03
Космос
Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту пристыковался к Международной космической станции.
РИА Новости 10:37
Политика
Трампа спрятали в подземном бункере во время протестов у Белого дома
Агенты секретной службы в целях безопасности спрятали президента США Дональда Трампа в подземном бункере во время протестов у Белого дома в Вашингтоне.
Lenta.ru 22:23
Футбол
«Бавария» обыграла «Фортуну» в матче чемпионата Германии
Газета.Ru вчера в 14:35
Происшествия
Срочнику Шамсутдинову добавят обвинение в покушении на убийство
25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл огонь по военнослужащим своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое были тяжело ранены.
ТАСС 22:13
Космос
Астрофизик РАН расскажет тоболякам о космосе
Тоболяки смогут узнать больше о космосе от аспиранта Специальной астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкессии Александры Гроховской.
Тюменская область сегодня 03:55
Технологии
Вход на сайты с учётной записи Apple оказался небезопасен
Эксперт по кибербезопасности заявил, что вход на сайты с учётной записи Apple небезопасен. Эта опция так и называется «Вход с Apple».
Ferra 09:29
Общество
В Челябинской области отменили карантин для москвичей и петербуржцев
В Челябинской области отменили 14-дневный карантин для прибывших в регион жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
Уральский меридиан 04:50
Футбол
Роналдо не включил Криштиану Роналду в список любимых футболистов
Экс-нападающий «Интера», «Реала» и сборной Бразилии Роналдо не назвал форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду среди пяти лучших игроков мира.
Матч ТВ 13:32
Религия
В Подмосковье верующим разрешили посещать храмы
Аргументы недели 12:28
Экономика
Специалисты назвали средний размер пенсии в Башкирии
Добавим, что средний размер страховой пенсии по старости в Башкирии достигает 15 315 рублей, по инвалидности – 9 628 рублей, по потере кормильца – 10 229 рублей.
UfaTime.ru 21:31
Энергетика
Азербайджан опередил Россию по поставкам газа в Турецкую Республику
Азербайджан опередил Российскую Федерацию по объемам поставок газа в Турецкую Республику в марте текущего года.
Вести.Ru 19:08
Общество
Все говорит о том, что губернатор откажется ослаблять режим. Но есть шансы на неожиданное решение
В субботу в Свердловской области выявили 261 заразившегося COVID-19, а в воскресенье — еще 265.
Екатеринбург Онлайн 06:41
Общество
FT сообщила о принуждении элиты КНДР к вливанию денег в экономику
Лидер КНДР Ким Чен Ын требует от представителей северокорейской элиты вливаний средств в бюджет страны, что поможет противостоять двойной угрозе, исходящей от пандемии коронавируса COVID-19 и международных санкций.
РБК 13:28