Космос
Газета.RuИлон Маск по-русски ответил Рогозину
Американский предприниматель и глава SpaceX Илон Маск ответил на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Twitter. Публикация была сделана на русском языке.
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Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество.
— Илон Маск, американский инженерРБК 14:27
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Государство профинансирует новый аэропорт Грозного Правительство РФ может выделить на строительство нового терминала аэропорта в Грозном 4,7 млрд руб. до конца 2024 года.
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