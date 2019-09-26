Общество

РИА НовостиРИА НовостиИлон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал предложение российских предпринимателей посетить бизнес-форум в Краснодаре.
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Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар

Россия.Кубань01:54

Илон Маск отреагировал на билборды с приглашением в Краснодар

Юга.ру00:59

Илон Маск отреагировал на билборд, приглашающий его посетить форум на Кубани

ТАССвчера в 20:11

Илон Маск ответил по-русски на приглашение в Краснодар

Кубанские новости00:08

Иван Ургант в своем шоу отреагировал на приглашение Илона Маска в Краснодар

Кубань 2400:51

Илон Маск по-русски ответил на приглашение на форум в Краснодар

Югополисвчера в 16:35

«Язык хорошо подвешен»: Илон Маск по-русски ответил на приглашение приехать в Краснодар

КП - Кубаньвчера в 15:50
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Кино

Глава студии Marvel будет снимать новый фильм по «Звездным войнам»

REGNUM 00:57
Политика

Польский дипломат заговорил от лица США в Совбезе ООН

Лавров назвал такой шаг прозорливым, особенно учитывая, что сейчас США, как принимающая страна, не исполняют свои обязательства.
РЕН ТВ 02:12
Происшествия

Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми

Вести.Ru вчера в 15:52
Политика

К выборам-2020 политологи прогнозируют отставку ряда губернаторов

В 2020 году выборы глав регионов пройдут в 17 регионах России.
REGNUM вчера в 02:34
Происшествия

Китайский чиновник спрятал в подвале своего дома 13 тонн золота

Сотрудники Национальной надзорной комиссии (антикоррупционного органа КНР) обнаружили в подвале "арсенал", которому бы позавидовали некоторые банки: это почти 13 тонн золота (для сравнения - это восьмая часть золота, которую, например, в 2019 году приобрела Польша), а также сотни миллионов в долларовом эквиваленте.
Российская газета 00:34
Политика

Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском вчера в 15:23
Политика

Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Происшествия

Число пострадавших из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле возросло

Накануне 25 сентября самолет жестко сел в Барнауле, так как у него загорелась стойка шасси.
Газета.Ru вчера в 22:51
Экономика

Российские банкиры предложили ввести налог на сделки с криптовалютой

В российское право криптовалюту предлагается ввести в рамках формулировки «вновь созданное» (включает имущество, самостоятельно произведенное гражданином, например, плоды, изделия и т.д.).
РБК 03:08
Происшествия

Умер защищавший Кокорина адвокат

Скоропостижно умер адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы футболиста Александра Кокорина, сообщил его коллега Игорь Бушманов.
Известия 03:17
Транспорт

В России предложили по-новому бороться со снегом на дорогах

Lenta.ru 01:40
Гаджеты

Samsung готовит упрощенную версию смартфона Galaxy Note 10

В Сети появились слухи относительно готовящегося к выходу нового смартфона Samsung Galaxy Note, который окажется дешевле актуальной версии.
Rusargument 02:13
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

В Бугульме две девушки изнасиловали 19-летнего студента, сообщил портал "Татарстан-24".
РИА Новости вчера в 09:25
Политика

Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма, передает УНИАН.
Газета.Ru 03:03
Транспорт

МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru вчера в 03:03
Политика

Максим Галкин пожаловался на катастрофическое состояние экологии

VSE42.RU 00:06
Авто

Рынок легковых автомобилей ждет небольшой рост

В 2019 году продажи новых легковых автомобилей в России могут вырасти на 0,5% и составить 1,67 миллиона штук в оптимистичном сценарии.
Российская газета вчера в 17:01
Игры

Facebook анонсировала многопользовательскую игру в VR

ТАСС вчера в 22:54
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер госпитализирована

Одна из сестер Кардашьян попала в больницу. Стало известно, что накануне Кайли Дженнер попала в больницу.
Экспресс газета 02:46
Политика

Конгресс США начинает процедуру импичмента президента Трампа

Спикер Палаты представителей считает основанием для импичмента разговор Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого глава американской администрации, якобы, требовал начать расследование в отношении Хантера Байдена – сына кандидата в президенты США Джо Байдена, в чем демократы усматривают нарушение целостности выборов, передает РИА Новости.
Вести.Ru 24 сентября в 18:32
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Путешествия

Россияне рассказали, на что потратят свое время при «четырехдневке»

Более половины опрошенных россиян (54%) при переходе на четырехдневную рабочую неделю намерены потратить освободившееся время на путешествия.
Газета.Ru 01:23
Происшествия

У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом

Вести.Ru вчера в 14:55
Кино

Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»

Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Здоровье

Увольнять врачей отделения трансплантации костного мозга онкоцентра Блохина не планируют

Администрация Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина не планирует увольнять врачей отделения трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.
Москва 24 вчера в 09:55
Политика

НАТО отвергло предложение Путина о моратории на размещение ракет

Ранее 25 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин предложил нескольким десяткам стран, в том числе членам НАТО, запретить в Европе и других регионах развертывание ракет средней и малой дальности (РСМД).
Lenta.ru вчера в 13:57
Футбол

Головин оформил дубль за «Монако» в ворота «Ниццы»

Головин забил первый гол в сезоне за "Монако" Футбольный клуб "Монако" обыграл "Ниццу" в рамках седьмого тура Лиги 1 чемпионата Франции.
МК-Спорт вчера в 03:16
Политика

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Футбол

Киевское «Динамо» победило «Мариуполь» в матче чемпионата Украины

Футболисты киевского "Динамо" обыграли "Мариуполь" в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Украины.
РИА Новости вчера в 12:10
Политика

Британский посол выразил сожаление относительно отъезда из России

Покидающий пост посла Великобритании в России Лори Бристоу признался, что намерен сохранить самые тесные связи с россйским государством.
Газета.Ru 03:16
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