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РИА Новости
РИА Новости

Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом

В ходе трансляции на YouTube Маск показал свинью, в мозг которой вживлен имплант размером с монету (8 миллиметров в диаметре). "Это как Fitbit у вас в черепе с маленькими проводами", - пояснил Маск.В источнике
Подробнее о событии
N+1

Neuralink представила новую версию нейроинтерфейса

N+119:17
РИА Новости

Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом

РИА Новости21:11
ТАСС Наука

Neuralink показала устройство для считывания данных о работе мозга

ТАСС Наука 02:11
Lenta.ru

Раскрыта стоимость чипирования людей

Lenta.ru22:08
3DNews

Илон Маск показал новую версию Neuralink и чипированную свинью

3DNews23:42
РЕН ТВ

Маск раскрыл примерную стоимость чипирования людей

РЕН ТВ21:09
Газета.Ru

Илон Маск продемонстрировал работу мозгового чипа Neuralink

Газета.Ru04:54

МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о паузе в контактах с Белоруссией до тех пор, пока в Киеве не «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».
RT на русскомвчера в 11:40
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В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
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Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США

В Минобороны РФ подчеркнули, что российский военный патруль старался проехать по маршруту, который был оговорен заранее, после попыток американских военных блокировать движение колонны России.
Evo-rus.comвчера в 04:26
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