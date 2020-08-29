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РИА Новости
РИА Новости

Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом

В ходе трансляции на YouTube Маск показал свинью, в мозг которой вживлен имплант размером с монету (8 миллиметров в диаметре). "Это как Fitbit у вас в черепе с маленькими проводами", - пояснил Маск.В источнике
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РЕН ТВ

Маск раскрыл примерную стоимость чипирования людей

РЕН ТВ21:09
Lenta.ru

Раскрыта стоимость чипирования людей

Lenta.ru22:08
3DNews

Илон Маск показал новую версию Neuralink и чипированную свинью

3DNews23:42
ТАСС Наука

Neuralink показала устройство для считывания данных о работе мозга

ТАСС Наука 02:11
РИА Новости

Маск раскрыл стоимость чипирования людей

РИА Новости06:38
Газета.Ru

Маск назвал цену чипирования людей

Газета.Ru06:48
Телеканал 360°

Маск назвал стоимость чипирования людей

Телеканал 360°08:50

Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США

В Минобороны РФ подчеркнули, что российский военный патруль старался проехать по маршруту, который был оговорен заранее, после попыток американских военных блокировать движение колонны России.
Evo-rus.comвчера в 04:26
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Навальный остается в немецкой клинике в коме и на ИВЛ

Блогер Алексей Навальный в клинике Charite остается в стабильном состоянии в искусственной коме на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), его состояние оценивается как стабильно тяжелое, без острой угрозы для жизни.
МонаВиставчера в 15:46
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Шеф Пентагона: США ответят на рост ядерного потенциала Китая

Министр обороны США в ходе встречи подтвердил, что американо-японское соглашение распространяется и на острова Сенкаку в Южно-Китайском море, территориальная принадлежность которых оспаривается Китаем.
ИА Красная Весна11:46
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Учёные: Гипотетическая Девятая планета может быть чёрной дырой

Как сообщает ToDay News Ufа, согласно гипотезе, которую выдвинули специалисты после своего последнего исследования, она Девятая планета, или первичная черная дыра, расположена в самых отдалённых областях Солнечной системы.
ToDay News Ufa09:52
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