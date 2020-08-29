Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом
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Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом
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В ходе трансляции на YouTube Маск показал свинью, в мозг которой вживлен имплант размером с монету (8 миллиметров в диаметре). "Это как Fitbit у вас в черепе с маленькими проводами", - пояснил Маск.В источнике
С чего всё началось
На пресс-конференции
он сообщил, что за четыре года работы специалисты проекта значительно упростили системы чипов и добились того, что их размер не превышает диаметра монеты.
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