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РИА Новости
РИА Новости

Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом

В ходе трансляции на YouTube Маск показал свинью, в мозг которой вживлен имплант размером с монету (8 миллиметров в диаметре). "Это как Fitbit у вас в черепе с маленькими проводами", - пояснил Маск.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Илон Маск вживил чип в мозг свиньи

Lenta.ru19:59
РИА Новости

Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом

РИА Новости21:11
Газета.Ru

Илон Маск продемонстрировал работу мозгового чипа Neuralink

Газета.Ru04:54
РБК

Маск завил об успешном вживлении чипа для подключения мозга к компьютеру

РБК01:26
ТАСС Наука

Neuralink показала устройство для считывания данных о работе мозга

ТАСС Наука 02:11
iXBT.com

Илон Маск представил усовершенствованный интерфейс мозг-компьютер — Neuralink V2

iXBT.com03:54
3DNews

Илон Маск показал новую версию Neuralink и чипированную свинью

3DNews23:42

Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его зама по делу о взятке

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова по делу о получении взятки в особо крупном размере.
Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его зама по делу о взятке
РБК07:59
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Литва ответила на угрозы Лукашенко сменить транзитные порты

Ранее Лукашенко заявил, что если Литва введет санкции в отношении белорусских властей, чем она ранее угрожала, то Минск ответит ей переносом транзитных торговых потоков, которые, по его словам, формируют до 30% литовского бюджета.
Ведомостивчера в 10:16
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У посольства России в Берлине произошли столкновения

Участники субботних акций протеста против связанных с коронавирусом ограничительных мер вступили в столкновение с полицией у посольства РФ в Берлине, сообщила РИА Новости представительница столичной полиции.
РИА Новости10:42
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Задержанный в Минске россиянин рассказал о встрече с сыном Лукашенко

Один из 33 россиян, задержанных в Белоруссии в конце июля в результате совместной провокации украинских и американских спецслужб, рассказал о встрече с сыном белорусского президента Александра Лукашенко Николаем.
Известия05:03
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