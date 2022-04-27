Будьте в Плюсе

Forbes: Илон Маск потерял $29 млрд после объявления о покупке Twitter

Состояние предпринимателя Илона Маска уменьшилось примерно на $29 млрд на следующий день после объявления о покупке сети микроблогов Twitter.
ТАСС
По итогам торгов вторника ценные бумаги компании подешевели более чем на 12%.
РИА Новости
Позже СМИ писали, что Маск ищет способы финансирования покупки Twitter и планирует вложить собственные 10-15 миллиардов долларов.
РИА Новости
После реализации сделки соцсеть станет частной, непубличной компанией.
Ведомости

Подробнее о событии

Forbes: Илон Маск потерял $29 млрд после объявления о покупке Twitter
ТАССвчера в 07:48
Forbes сообщил о потере Маском $29 млрд после объявления о покупке Twitter
Ведомостивчера в 06:23
Илон Маск лишился 29 млрд долларов после объявления о покупке Twitter
Комсомольская правдавчера в 05:49
Маск потерял $29 млрд после объявления о покупке Twitter
НТВвчера в 05:33
Маск потерял $29 миллиардов после объявления о покупке «Твиттера»
БИЗНЕС Onlineвчера в 05:21
Илон Маск потерял $29 млрд после объявления о приобретении Twitter
Finam.Ruвчера в 04:53
Состояние Илона Маска уменьшилось на $29 млрд после сделки с Twitter
Forbesвчера в 04:05

Интересное

Правительство региона: над Белгородом работает система ПВО

Система ПВО работает в небе над Белгородом, сообщил представитель пресс-службы правительства региона.
RT на русском19:48

Байден заявил, что вопрос об обмене Ярошенко и Рида был поднят США три месяца назад

Байден сообщил, что поднял вопрос об обмене три месяца назад.
Lenta.ru19:25

Глава комитета Стремоусов: Херсонская область с 1 мая переходит в рублевую зону

Российские военные во время спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны.
РИА Новости20:08

Министерство энергетики Алжира пригрозило разорвать контракт на поставки газа с Испанией

Министерство энергетики Алжира заявил о готовности разорвать контракт с Испанией на поставки газа, если та запустит реверс топлива.
Lenta.ru18:10

Украинские войска выпустили по Херсону три ракеты «Точка-У», две из них сбили

Украинские войска выпустили по Херсону три ракеты "Точка-У", две из них сбиты, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах в Херсоне.
РИА Новости17:17

Bloomberg: Газпромбанк отклонил оплату поставок газа от Gazprom Germania

Агентство утверждает, что оплата по некоторым апрельским и майским поставкам газа была отклонена «несмотря на то, что компания пыталась оплатить топливо с использованием рублёвого счёта», передаёт РИА Новости.
RT на русском17:00

Выявлен механизм формирования медных зубов у морских червей

Биологи университета в Калифорнии обнаружили фермент, который помогает формировать уникальные биометаллические зубы хищных морских червей.
МедиаПотоквчера в 03:41

Российских и белорусских хоккеистов не допустят к импорт-драфту CHL в 2022 году

Российских и белорусских хоккеистов не допустят к импорт-драфту CHL в 2022 году, сообщает журналист Джефф Марек на своей странице в «Твиттере».
Чемпионатвчера в 16:04

Путин предупредил о последствиях вмешательства со стороны в спецоперацию на Украине

Президент России Владимир Путин предупредил о последствиях вмешательства со стороны в спецоперацию на Украине.
RT на русскомвчера в 09:44

Рубежное завалено трупами военных ВСУ и НАТОвским оружием

Город Рубежное в ЛНР недавно перешел под контроль союзных войск.
Rusvesna.su18:30