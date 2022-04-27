ТАССForbes: Илон Маск потерял $29 млрд после объявления о покупке TwitterСостояние предпринимателя Илона Маска уменьшилось примерно на $29 млрд на следующий день после объявления о покупке сети микроблогов Twitter.ТАССПо итогам торгов вторника ценные бумаги компании подешевели более чем на 12%.РИА НовостиПозже СМИ писали, что Маск ищет способы финансирования покупки Twitter и планирует вложить собственные 10-15 миллиардов долларов.РИА НовостиПосле реализации сделки соцсеть станет частной, непубличной компанией.ВедомостиЧитать далееСвернутьРБК ИнвестицииРБК ИнвестицииRuposters.ruРосбалтРоссийская газетаNewInformРамблерГЛАС.RUForbesКомсомольская правдаВаши новостиНТВГазета.RuLife.ruПодробнее о событииForbes: Илон Маск потерял $29 млрд после объявления о покупке TwitterТАССвчера в 07:48Forbes сообщил о потере Маском $29 млрд после объявления о покупке TwitterВедомостивчера в 06:23Илон Маск лишился 29 млрд долларов после объявления о покупке TwitterКомсомольская правдавчера в 05:49Маск потерял $29 млрд после объявления о покупке TwitterНТВвчера в 05:33Маск потерял $29 миллиардов после объявления о покупке «Твиттера»БИЗНЕС Onlineвчера в 05:21Илон Маск потерял $29 млрд после объявления о приобретении TwitterFinam.Ruвчера в 04:53Состояние Илона Маска уменьшилось на $29 млрд после сделки с TwitterForbesвчера в 04:05Показать ещёОценить73Поделиться