Коронавирус
Взгляд.руИлон Маск потерял за неделю 5,5 млрд долларов из-за коронавируса
Основатель SpaceX и компании Tesla Илон Маск, назвавший глупостью панику из-за коронавируса, потерял за минувшую неделю около 5,5 млрд долларов из-за нестабильности на рынках. Как сообщает журнал Forbes, акции компании Tesla потеряли 22% своей стоимости.
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с чего всё началось
Состояние основателя аэрокосмической компании SpaceX и главы Tesla Илона Маска, назвавшего ранее глупостью панику из-за нового коронавируса, чуть более чем за неделю уменьшилось на 18%, сообщил Forbes.РБКвчера в 22:19
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Назвавший глупостью панику из-за коронавируса Илон Маск потерял $5,5 млрд за неделю
Газета.Ruвчера в 22:54
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