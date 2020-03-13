с чего всё началось

Основатель SpaceX и компании Tesla Илон Маск, назвавший глупостью панику из-за коронавируса, потерял за минувшую неделю около 5,5 млрд долларов из-за нестабильности на рынках. Как сообщает журнал Forbes, акции компании Tesla потеряли 22% своей стоимости.

Общество В России трое человек заразились коронавирусом внутри страны "По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели - Италию, Францию, Австрию, Германию, Польшу, Швейцарию, при этом три случая выявлены как контактные с ранее заболевшими", - сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Политика Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания.

Общество Молдавия закрывает границы из-за коронавируса Премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что с 17 марта республика закрывает наземные границы, а также приостанавливает авиасообщение со всеми странами.

Здоровье Более 50 человек выписали в Москве после карантина по коронавирусу Более 50 пациентов, контактировавших с больными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ, выписаны за выходные из больницы в Коммунарке в Москве, сообщил журналистам главный врач медицинского комплекса Денис Проценко.

Происшествия В Казахстане завели уголовное дело на женщину из-за коронавируса «Женщина привлечена к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного статьей 304 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов»)», — цитирует ТАСС сообщение.

Общество В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 250, всего с начала вспышки умерли 1266 человек.

Энергетика Новак: Россия может восстановить сокращенную добычу нефти в апреле Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что в следующем месяце Россия может восстановить объемы нефтедобычи, сокращенные в рамках сделки ОПЕК+ с октября 2018 года.

Футбол «Ливерпуль» летом планирует продать четырех игроков У Клайна и Лалланы ближайшим летом заканчиваются контракты с клубом, а Ловрен и Шакири будут проданы примерно за 14 и 25 миллионов фунтов соответственно.