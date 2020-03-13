Коронавирус

Взгляд.руВзгляд.руИлон Маск потерял за неделю 5,5 млрд долларов из-за коронавируса

Основатель SpaceX и компании Tesla Илон Маск, назвавший глупостью панику из-за коронавируса, потерял за минувшую неделю около 5,5 млрд долларов из-за нестабильности на рынках. Как сообщает журнал Forbes, акции компании Tesla потеряли 22% своей стоимости.
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с чего всё началось
Состояние основателя аэрокосмической компании SpaceX и главы Tesla Илона Маска, назвавшего ранее глупостью панику из-за нового коронавируса, чуть более чем за неделю уменьшилось на 18%, сообщил
 Forbes.
РБКвчера в 22:19

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Назвавший панику из-за коронавируса тупостью Маск потерял $5,5 млрд за неделю

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Forbes: Маск, назвавший панику из-за коронавируса глупой, потерял за неделю $5,5 млрд

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Назвавший глупостью панику из-за вируса Маск потерял за неделю $5,5 млрд

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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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