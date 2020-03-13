Коронавирус
Взгляд.руИлон Маск потерял за неделю 5,5 млрд долларов из-за коронавируса
Основатель SpaceX и компании Tesla Илон Маск, назвавший глупостью панику из-за коронавируса, потерял за минувшую неделю около 5,5 млрд долларов из-за нестабильности на рынках. Как сообщает журнал Forbes, акции компании Tesla потеряли 22% своей стоимости.
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с чего всё началось
Состояние основателя аэрокосмической компании SpaceX и главы Tesla Илона Маска, назвавшего ранее глупостью панику из-за нового коронавируса, чуть более чем за неделю уменьшилось на 18%, сообщил Forbes.РБКвчера в 22:19
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Назвавший глупостью панику из-за коронавируса Илон Маск потерял $5,5 млрд за неделю
Газета.Ruвчера в 22:54
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Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса
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Происшествия
В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
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Падение медработника с крыши московской больницы назвали вбросом
Информация о падении медработника с крыши московской больницы в Коммунарке не соответствуют действительности.
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Верующих попросили не приходить на пасхальные службы в Ватикане
Торжественные пасхальные службы пройдут в Ватикане без прихожан в связи со вспышкой коронавируса, сообщили в префектуре папского дома.
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В Москве закрыли школу на карантин из-за коронавируса у ребенка
Московскую школу, которую посещала заразившаяся коронавирусом девочка, закрыли на карантин, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по борьбе с вирусом.
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Минстрой предложил ввести новый порядок взыскания задолженности по ЖКХ
Ввести особый порядок взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги предлагает минстрой.
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Украинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко
Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
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Одноклубник Черышева Гарай сдал положительный тест на коронавирус
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Мишустин заявил о неблагоприятном сценарии развития коронавируса
Ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию.
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ЛНА заявила о ликвидации турецких военных при ударе в Ливии
Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара нанесла удары по аэродрому Митига, ликвидировав нескольких турецких военных.
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Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
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США сокращают присутствие на учениях в Европе из-за коронавируса
США сокращают число своих военнослужащих на учениях Defender Europe в Европе из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Матч «молодежек» «Тамбова» и «Крыльев Советов» завершен досрочно
Матч 22-го тура молодежного первенства России по футболу "Тамбов" - "Крылья Советов" был завершен досрочно из-за четырех красных карточек, показанных полевым игрокам самарского клуба.
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Врачи назвали способ защиты от коронавируса без лекарств
Немецкие медики рассказали о действенных мерах по борьбе с коронавирусом без лекарств.