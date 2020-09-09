По данным Telegram-канал "Светская хроника", звезды отечественного кинематографа Данила Козловский и Оксана Акиньшина состоят в отношениях, а слитое в интернет видео — не что иное, как доказательство этой информации.
Американская компания Northrop Grumman выиграла тендер ВВС США на разработку и производство новой межконтинентальной баллистической ракеты GBSD, которая в перспективе сможет заменить устаревающие Minuteman-III.
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца бывшего вице-президента АО «Ланит» Виктора Серебрякова, предполагаемого соучастника заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова, обвиняемого в хищении 603 млн рублей.
Москва, 9 сентября 2020, 13:58 — REGNUM Волатильность, которая в настоящее время существует в различных секторах мировой экономики, в целом не оказывает влияние на макроэкономические показатели российской экономики.