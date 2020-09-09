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Илон Маск потерял за сутки $16,5 млрд

Основатель компании SpaceX, генеральный директор Tesla Илон Маск за минувшие сутки потерял $16,5 млрд, опустившись в рейтинге богатейших людей планеты на восьмое место.В источнике
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ТАСС

Bloomberg: Илон Маск потерял за сутки $16,3 млрд и выпал из топ-5 богатейших людей мира

ТАСС04:34
Forbes

Давать свободу, доверять и наплевать на оценки. Мэй Маск и Эстер Войжитски — о том, как воспитать ребенка, который попадет в список Forbes

Forbes04:05
РБК

Илон Маск за день потерял $16,5 млрд

РБК21:51
РИА Новости

Илон Маск потерял место в пятерке богатейших людей мира

РИА Новости00:56
Телеканал 360°

Илон Маск покинул пятерку самых богатых людей мира

Телеканал 360°01:52
Говорит Москва

Илон Маск выбыл из пятёрки богатейших людей планеты

Говорит Москва03:06
ГЛАС.RU

Илон Маск с начала сентября потерял около $10 млрд. из-за коронавируса

ГЛАС.RU6 сентября в 03:32

Совместный отдых Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной попал на видео

По данным Telegram-канал "Светская хроника", звезды отечественного кинематографа Данила Козловский и Оксана Акиньшина состоят в отношениях, а слитое в интернет видео — не что иное, как доказательство этой информации.
Народные новости13:48
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Пашаев обещал актёру Ефремову минимальное наказание за смертельное ДТП

Адвокат Эльман Пашаев обещал актёру Михаилу Ефремову, что своей защитой добьётся минимального наказания — или приговора, не связанного с лишением свободы, или отбывания срока в колонии-поселении.
News.ru13:04
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
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Суд арестовал предполагаемого сообщника замминистра энергетики

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца бывшего вице-президента АО «Ланит» Виктора Серебрякова, предполагаемого соучастника заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова, обвиняемого в хищении 603 млн рублей.
BFM.ru13:01
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Песков оценил влияние волатильности курса рубля на экономику РФ

Москва, 9 сентября 2020, 13:58 — REGNUM Волатильность, которая в настоящее время существует в различных секторах мировой экономики, в целом не оказывает влияние на макроэкономические показатели российской экономики.
REGNUM06:58
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