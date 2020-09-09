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Илон Маск потерял за сутки $16,5 млрд

Основатель компании SpaceX, генеральный директор Tesla Илон Маск за минувшие сутки потерял $16,5 млрд, опустившись в рейтинге богатейших людей планеты на восьмое место.В источнике
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ТАСС

Bloomberg: Илон Маск потерял за сутки $16,3 млрд и выпал из топ-5 богатейших людей мира

ТАСС04:34
Lenta.ru

Акции Tesla рекордно обвалились

Lenta.ru04:48
ГЛАС.RU

Илон Маск с начала сентября потерял около $10 млрд. из-за коронавируса

ГЛАС.RU6 сентября в 03:32
Говорит Москва

Илон Маск выбыл из пятёрки богатейших людей планеты

Говорит Москва03:06
РИА Новости

Илон Маск потерял место в пятерке богатейших людей мира

РИА Новости00:56
Телеканал 360°

Илон Маск покинул пятерку самых богатых людей мира

Телеканал 360°01:52
Forbes

Давать свободу, доверять и наплевать на оценки. Мэй Маск и Эстер Войжитски — о том, как воспитать ребенка, который попадет в список Forbes

Forbes04:05

Александр Лукашенко уволил главу КГБ из-за задержания 33 россиян

29 июля на территории Беларуси задержали группу граждан РФ, которых подозревали в подготовке массовых беспорядков Глава Комитета госбезопасности Беларуси был уволен с должности из-за ситуации с задержанием 33 россиян, заявил глава республики Александр Лукашенко.
Союзное Вече04:57
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В КС белорусской оппозиции рассказали, что Колесникова порвала паспорт

Представитель координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков сообщил, что члена президиума Марию Колесникову на белорусско-российской границе затолкали в машину, она при этом сопротивлялась, а потом порвала паспорт.
RT на русскомвчера в 12:58
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМО7 сентября в 06:50
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Мускулистых мышей вернули на Землю после месяца на МКС

Авторы новой работы, опубликованной в журнале PNAS, отправили в космос 40 мышей, восемь из которых подверглись мутации до полета на МКС, еще восемь мутировали во время пребывания на станции, а 24 выполняли роль контрольной группы.
Популярная механикавчера в 02:30

Лукашенко заявил, что взял в руки автомат, чтобы показать, что не трус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским СМИ заявил, что вышел из вертолета с автоматом в руках во время протестов 23 августа, чтобы продемонстрировать, что не является трусом.
ТАСС05:29
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