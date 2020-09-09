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Илон Маск потерял за сутки $16,5 млрд

Основатель компании SpaceX, генеральный директор Tesla Илон Маск за минувшие сутки потерял $16,5 млрд, опустившись в рейтинге богатейших людей планеты на восьмое место.В источнике
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ТАСС

Bloomberg: Илон Маск потерял за сутки $16,3 млрд и выпал из топ-5 богатейших людей мира

ТАСС04:34
Forbes

Давать свободу, доверять и наплевать на оценки. Мэй Маск и Эстер Войжитски — о том, как воспитать ребенка, который попадет в список Forbes

Forbes04:05
ГЛАС.RU

Илон Маск с начала сентября потерял около $10 млрд. из-за коронавируса

ГЛАС.RU6 сентября в 03:32
РИА Новости

Илон Маск потерял место в пятерке богатейших людей мира

РИА Новости00:56
Телеканал 360°

Илон Маск покинул пятерку самых богатых людей мира

Телеканал 360°01:52
РБК

Илон Маск за день потерял $16,5 млрд

РБК21:51
Говорит Москва

Илон Маск выбыл из пятёрки богатейших людей планеты

Говорит Москва03:06

Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти, сообщила порталу tut.by ее адвокат Людмила Казак.
Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти
Интерфакс09:07
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Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре
RT на русском03:09
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В Белоруссии привели в боевую готовность резерв танков и артиллерию

«С седьмого сентября в ходе очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных сил в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения», — сообщает ведомство.
Evo-rus.comвчера в 01:02
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