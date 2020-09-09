Роскосмос опроверг информацию об отказе НАСА покупать места на «Союзе»

По данным НАСА, с 2006 года США выкупили у России 72 места в кораблях «Союз» на $4 млрд для доставки американских, европейских, канадских и японских астронавтов на МКС и обратно на Землю.