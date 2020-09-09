Илон Маск потерял за сутки $16,5 млрд
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Основатель компании SpaceX, генеральный директор Tesla Илон Маск за минувшие сутки потерял $16,5 млрд, опустившись в рейтинге богатейших людей планеты на восьмое место.В источнике
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