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Известия

Илон Маск потерял за сутки $16,5 млрд

Основатель компании SpaceX, генеральный директор Tesla Илон Маск за минувшие сутки потерял $16,5 млрд, опустившись в рейтинге богатейших людей планеты на восьмое место.В источнике
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Телеканал 360°

Илон Маск покинул пятерку самых богатых людей мира

Телеканал 360°01:52
Forbes

Давать свободу, доверять и наплевать на оценки. Мэй Маск и Эстер Войжитски — о том, как воспитать ребенка, который попадет в список Forbes

Forbes04:05
Говорит Москва

Илон Маск выбыл из пятёрки богатейших людей планеты

Говорит Москва03:06
РИА Новости

Илон Маск потерял место в пятерке богатейших людей мира

РИА Новости00:56
ТАСС

Bloomberg: Илон Маск потерял за сутки $16,3 млрд и выпал из топ-5 богатейших людей мира

ТАСС04:34
РБК

Илон Маск за день потерял $16,5 млрд

РБК21:51
ГЛАС.RU

Илон Маск с начала сентября потерял около $10 млрд. из-за коронавируса

ГЛАС.RU6 сентября в 03:32

Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты
РИАМО7 сентября в 06:50
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В штабе экс-кандидата в президенты Белоруссии Бабарико начались обыски

Как сообщает «Интерфакс», 9 сентября в избирательном штабе экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, арестованного после того как он в мае текущего года выдвинут свою кандидатуру на пост президента страны, начались обыски.
Новые Известия04:37
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ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов

«Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация», — говорится в сообщении.
REGNUM04:20
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Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН

«Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Путин В. В. — президент Российской Федерации (глава делегации)», — уточняется в распоряжении.
Lenta.ruвчера в 15:03
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