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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Илон Маск предложил помощь протестующим в Белоруссии

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на массовые протесты в Белоруссии и поинтересовался, чем он может помочь. Один из пользователей Twitter разместил сообщение с призывом «рассказать всем» о протестах в Белоруссии и их жестоком подавлении.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Илон Маск предложил помощь белорусам

РБК08:21
РЕН ТВ

"Чем помочь?": Илон Маск отреагировал на пост о протестах в Белоруссии

РЕН ТВ07:24
Газета.Ru

Илон Маск спросил в Twitter, чем может помочь белорусам

Газета.Ru06:48
Известия

Илон Маск отреагировал на информацию о протестах в Белоруссии

Известия06:59
Znak.com

Илон Маск поинтересовался, чем он может помочь белорусам

Znak.com06:50
Lenta.ru

Илон Маск отреагировал на протесты в Белоруссии

Lenta.ru07:19
Московский Комсомолец

Илон Маск отреагировал на события в Белоруссии

Московский Комсомолец06:41
КП - Беларусь

Американский бизнесмен Илон Маск поинтересовался, чем можно помочь Беларуси

КП - Беларусь07:03

Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Интерфакс07:41
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Многодетная россиянка сбежала в ИГ и стала террористкой

По версии следствия, у 32-летней россиянки были радикальные взгляды на религию, и в 2015 году она забрала детей и улетела сначала в Турцию, а оттуда — в Сирию, где примкнула к террористам «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России).
Lenta.ru07:37

Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения больницы в Чукотке в шутку предложил министрам здравоохранения и финансов Михаилу Мурашко и Антону Силуанову проверить зрение, передает РИА "Новости".
Газета.Ru05:25
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В Центре Гамалеи ответили на критику вакцины от COVID-19 за рубежом

Ожидать от других стран положительной реакции на регистрацию российской вакцины от коронавируса было бы наивно, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости06:38
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Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости04:27
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