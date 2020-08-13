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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Илон Маск предложил помощь протестующим в Белоруссии

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на массовые протесты в Белоруссии и поинтересовался, чем он может помочь. Один из пользователей Twitter разместил сообщение с призывом «рассказать всем» о протестах в Белоруссии и их жестоком подавлении.В источнике
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Известия

Илон Маск отреагировал на информацию о протестах в Белоруссии

Известия06:59
ТАСС

Илон Маск предложил помощь белорусам

ТАСС09:07
РБК

Илон Маск предложил помощь белорусам

РБК08:21
Lenta.ru

Илон Маск отреагировал на протесты в Белоруссии

Lenta.ru07:19
Московский Комсомолец

Илону Маску предложили отправить Лукашенко на Марс

Московский Комсомолец12:39
Znak.com

Илон Маск поинтересовался, чем он может помочь белорусам

Znak.com06:50
Газета.Ru

Илон Маск спросил в Twitter, чем может помочь белорусам

Газета.Ru06:48
КП - Беларусь

Американский бизнесмен Илон Маск поинтересовался, чем можно помочь Беларуси

КП - Беларусь07:03

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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В Беларуси БелАЗ и другие предприятия начали массовые забастовки

Начались забастовки на Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ), в «Гродножилстрое», на заводе Белмедпрепараты, в «Гродно-Азот» и в Белгосфилармонии, сообщает «Медиазона» со ссылками на местные издания и Telegram-каналы.
Собеседник06:37
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Президенты Польши и Прибалтики предложили посредничество в Белоруссии

Литва, Латвия, Эстония и Польша приняли декларацию, по которой предлагают стать посредниками по урегулированию ситуации в Белоруссии, сообщила пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседы.
Городовой13:27
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Спецслужбы США считают, что ПО Fancy Bear угрожает Пентагону

Американские спецслужбы полагают, что программное обеспечение, которым якобы пользуются хакеры из группировки Fancy Bear, представляет угрозу телекоммуникационным системам служб безопасности США и непосредственно Пентагону.
ТАСС13:21
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru10:21
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