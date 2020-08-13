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Инфорос
Инфорос

Илон Маск предложил помощь протестующим в Белоруссии

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что у него вызывают жалость видеоролики из Белоруссии, на которых видно, как сотрудники правоохранительных органов жестко разгоняют участников протестных акций, несогласных с результатами выборов.В источнике
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Известия

Илон Маск отреагировал на информацию о протестах в Белоруссии

Известия06:59
РБК

Илон Маск предложил помощь белорусам

РБК08:21
РЕН ТВ

"Чем помочь?": Илон Маск отреагировал на пост о протестах в Белоруссии

РЕН ТВ07:24
ТАСС

Илон Маск предложил помощь белорусам

ТАСС09:07
Znak.com

Илон Маск поинтересовался, чем он может помочь белорусам

Znak.com06:50
Газета.Ru

Илон Маск спросил в Twitter, чем может помочь белорусам

Газета.Ru06:48
Московский Комсомолец

Илон Маск отреагировал на события в Белоруссии

Московский Комсомолец06:41
КП - Беларусь

Американский бизнесмен Илон Маск поинтересовался, чем можно помочь Беларуси

КП - Беларусь07:03

Россия начала отказываться от доллара

Страна начала отказываться от американской валюты в рамках стратегии, направленной на «дедолларизацию» российской экономики и снижение ее уязвимости из-за возможных санкций со стороны США.
Lenta.ru09:06
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Вейперы заражаются коронавирусом в пять раз чаще

Ученые провели исследования на 4 тысячах парней и девушках в возрасте от 13 до 24 лет, в результате чего установили, что любители парогенераторов и электронных сигарет заражаются коронавирусом в 4-5 раз чаще, чем обычные люди.
Evo-rus.com10:04
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Авиакомпании ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию

По данным ассоциации, авиакомпании Pegas Fly, Nordwind и «Россия» ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию – за исключением женских сумочек, мужских портфелей, чехлов и сумок для ноутбуков, детских сумок, подарочных товаров из коммерческих зон аэропорта, привезенных пассажиром предметов, багажа дипломатических курьеров и ювелирных изделий.
Ведомости11 августа в 11:40
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СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
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