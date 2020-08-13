Вейперы заражаются коронавирусом в пять раз чаще

Ученые провели исследования на 4 тысячах парней и девушках в возрасте от 13 до 24 лет, в результате чего установили, что любители парогенераторов и электронных сигарет заражаются коронавирусом в 4-5 раз чаще, чем обычные люди.