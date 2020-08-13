Илон Маск предложил помощь протестующим в Белоруссии
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Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что у него вызывают жалость видеоролики из Белоруссии, на которых видно, как сотрудники правоохранительных органов жестко разгоняют участников протестных акций, несогласных с результатами выборов.В источнике
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