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Инфорос
Инфорос

Илон Маск предложил помощь протестующим в Белоруссии

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что у него вызывают жалость видеоролики из Белоруссии, на которых видно, как сотрудники правоохранительных органов жестко разгоняют участников протестных акций, несогласных с результатами выборов.В источнике
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ТАСС

Илон Маск предложил помощь белорусам

ТАСС09:07
РБК

Илон Маск предложил помощь белорусам

РБК08:21
Московский Комсомолец

Илон Маск отреагировал на события в Белоруссии

Московский Комсомолец06:41
Известия

Илон Маск отреагировал на информацию о протестах в Белоруссии

Известия06:59
Znak.com

Илон Маск поинтересовался, чем он может помочь белорусам

Znak.com06:50
Газета.Ru

Илон Маск спросил в Twitter, чем может помочь белорусам

Газета.Ru06:48
Lenta.ru

Илон Маск отреагировал на протесты в Белоруссии

Lenta.ru07:19
КП - Беларусь

Американский бизнесмен Илон Маск поинтересовался, чем можно помочь Беларуси

КП - Беларусь07:03

Спецслужбы США сообщили об угрозе Пентагону от программы Fancy Bear

Агентство национальной безопасности (АНБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщили об опасности для Пентагона от программы для шпионажа «Дроворуб» под Linux, разработанной группировкой Fancy Bear.
Спецслужбы США сообщили об угрозе Пентагону от программы Fancy Bear
Коммерсантъ15:52
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66-летняя Любовь Успенская усыновила ребенка

66-летняя Любовь Успенская усыновила ребенка В период самоизоляции, в котором оказалась вся страна, Любовь Успенская рассказывала подписчикам, что наконец отдохнула от семейных скандалов и у нее появилось свободное время заняться домашними делами и даже начала практиковать йогу.
Вокруг ТВ16:07
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Прокуратура не нашла нарушений при выплате зарплат врачам ЦГБ

Независимая проверка прокуратуры и трудинспекции не выявила нарушений при выплатах медикам хирургического отделения ЦГБ Каменск-Шахтинского, рассказала в ходе брифинга министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
Панорама Ростова-на-Дону10:11
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