Илон Маск предложил помощь протестующим в Белоруссии

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предложил помощь участникам протестов в Белоруссии. Об этом бизнесмен написал в Twitter, в комментариях к посту одного из пользователей. Автор этого сообщения призвал «рассказать всем» информацию о протестах в Белоруссии.