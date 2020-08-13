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ФАН
ФАН

Илон Маск предложил помощь протестующим в Белоруссии

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предложил помощь участникам протестов в Белоруссии. Об этом бизнесмен написал в Twitter, в комментариях к посту одного из пользователей. Автор этого сообщения призвал «рассказать всем» информацию о протестах в Белоруссии.В источнике
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Московский Комсомолец

Илону Маску предложили отправить Лукашенко на Марс

Московский Комсомолец12:39
Газета.Ru

Илон Маск спросил в Twitter, чем может помочь белорусам

Газета.Ru06:48
РБК

Илон Маск предложил помощь белорусам

РБК08:21
РЕН ТВ

"Чем помочь?": Илон Маск отреагировал на пост о протестах в Белоруссии

РЕН ТВ07:24
Известия

Илон Маск отреагировал на информацию о протестах в Белоруссии

Известия06:59
Znak.com

Илон Маск поинтересовался, чем он может помочь белорусам

Znak.com06:50
ТАСС

Илон Маск предложил помощь белорусам

ТАСС09:07
КП - Беларусь

Американский бизнесмен Илон Маск поинтересовался, чем можно помочь Беларуси

КП - Беларусь07:03

Украина и Германия призвали провести встречу в «нормандском формате»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Германии Хайко Маас в ходе телефонного разговора обсудили перспективы встречи глав МИД "нормандской четверки" и сошлись во мнении, что ее нужно провести в ближайшие месяцы, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.
Украина и Германия призвали провести встречу в «нормандском формате»
РИА Новости11:42

Представители ХАМАС и ФАТХ отвергли соглашение между Израилем и ОАЭ

Член центрального комитета ФАТХ Аббас Заки сказал телеканалу "Аль-Джазира", что "соглашение между Израилем и ОАЭ является отходом от арабского консенсуса и предательством арабских стран, и предательством Палестины".
РИА Новости12:37

Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости04:27
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