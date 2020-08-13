Илон Маск предложил помощь протестующим в Белоруссии
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Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предложил помощь участникам протестов в Белоруссии. Об этом бизнесмен написал в Twitter, в комментариях к посту одного из пользователей. Автор этого сообщения призвал «рассказать всем» информацию о протестах в Белоруссии.В источнике
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