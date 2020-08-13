Илон Маск предложил помощь протестующим в Белоруссии
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Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на массовые протесты в Белоруссии и поинтересовался, чем он может помочь. Один из пользователей Twitter разместил сообщение с призывом «рассказать всем» о протестах в Белоруссии и их жестоком подавлении.В источнике
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