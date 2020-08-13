Илон Маск предложил помощь протестующим в Белоруссии

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на массовые протесты в Белоруссии и поинтересовался, чем он может помочь. Один из пользователей Twitter разместил сообщение с призывом «рассказать всем» о протестах в Белоруссии и их жестоком подавлении.