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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Илон Маск предложил помощь протестующим в Белоруссии

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на массовые протесты в Белоруссии и поинтересовался, чем он может помочь. Один из пользователей Twitter разместил сообщение с призывом «рассказать всем» о протестах в Белоруссии и их жестоком подавлении.В источнике
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Известия

Илон Маск отреагировал на информацию о протестах в Белоруссии

Известия06:59
РБК

Илон Маск предложил помощь белорусам

РБК08:21
РЕН ТВ

"Чем помочь?": Илон Маск отреагировал на пост о протестах в Белоруссии

РЕН ТВ07:24
ТАСС

Илон Маск предложил помощь белорусам

ТАСС09:07
Znak.com

Илон Маск поинтересовался, чем он может помочь белорусам

Znak.com06:50
Газета.Ru

Илон Маск спросил в Twitter, чем может помочь белорусам

Газета.Ru06:48
Московский Комсомолец

Илон Маск отреагировал на события в Белоруссии

Московский Комсомолец06:41
КП - Беларусь

Американский бизнесмен Илон Маск поинтересовался, чем можно помочь Беларуси

КП - Беларусь07:03

Суд арестовал квартиру, которую Федосеева-Шукшина подарила Алибасову

Троицкий суд Москвы наложил арест на квартиру, которую актриса Лидия Федосеева-Шукшина подарила мужу Бари Алибасову, а тот передал своему помощнику, сообщила журналистам в четверг юрист актрисы Юлия Вербицкая-Линник.
РИА Новости07:53
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В Центре Гамалеи ответили на критику вакцины от COVID-19 за рубежом

Ожидать от других стран положительной реакции на регистрацию российской вакцины от коронавируса было бы наивно, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости06:38
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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Восемь человек с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 87 человек подтверждено инфицирование коронавирусом, выздоровели — 114 пациентов, 8 носителей COVID-19 скончались, в том числе двое непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com03:06
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Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

Аналитики холдинга объясняют такую динамику тем, что в июле рост расходов был не структурным, а вызванным временным эффектом отложенного спроса, поскольку после длительного режима самоизоляции граждане начали возвращаться в магазины, чтобы приобрести необходимые товары.
Газета.Ru10:53
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