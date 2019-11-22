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Автоновости дняАвтоновости дняИлон Маск представил бронированный электропикап Tesla Cybertruck

Американская компания Tesla показала первый в своей истории электрический пикап Cybertruck. Бронированный электромобиль Tesla Cybertruck представил генеральный директор Tesla Илон Маск в дизайн-студии Tesla в Лос-Анджелесе. Пикап получил три версии с пробегом в 250, 300 или 500 миль на одном заряде.
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