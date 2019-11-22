Авто
Автоновости дняИлон Маск представил бронированный электропикап Tesla Cybertruck
Американская компания Tesla показала первый в своей истории электрический пикап Cybertruck. Бронированный электромобиль Tesla Cybertruck представил генеральный директор Tesla Илон Маск в дизайн-студии Tesla в Лос-Анджелесе. Пикап получил три версии с пробегом в 250, 300 или 500 миль на одном заряде.
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Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Общество
«Роскосмос» сообщил о приближающемся к Земле неизвестном астероиде
«Роскосмос» сообщил, что объект обнаружили в интервале наибольшего сближения, минимальное расстояние от центра Земли составило 139 тыс. 410 км. «Обнаруженный объект ранее не наблюдался и является новым астероидом, периодически сближающимся с Землей», — указывается в сообщении.
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Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком
Выпускница СПбГУ, которая с 2004 по 2009 год была возлюбленной историка Олега Соколова, дала большое интервью, в котором рассказала, что ей пришлось пережить за время отношений с доцентом.
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Уязвимость Android позволяла шпионить за пользователями
Эксперт по безопасности Эрез Ялон проверил операционную систему (ОС) Android и выяснил, что миллионы пользователей могут подвергаться шпионажу и опасности кражи данных.
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На Украине объявили в розыск подполковника СБУ по делу о госизмене
Государственное бюро расследований Украины объявило в розыск подполковника Службы безопасности страны (СБУ), подозреваемого в совершении государственной измены якобы в пользу России.
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Фигуристка Косторная установила новый мировой рекорд
Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
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Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море
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Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
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Как показало секвенирование, червь выживает в таких условиях благодаря гену Hsp70.
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Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над сербами Новаком Джоковичем и Виктором Троицки в третьем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.
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Компания ГАЗ продлила права на логотип редкой Волги
Как пишет издание «Drom» со ссылкой на базу Роспатента, ГАЗ решил продлить свидетельство на регистрацию товарного знака редкой версии Волги ГАЗ-3111, которая производилась с 1999 по 2004 год.
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«Тормунд» подтвердил, что у «Игры престолов» был альтернативный финал
Хивью сообщил, что они и в самом деле сняли альтернативный финал истории.
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Xiaomi представила в РФ смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Redmi Note 8T
Помимо смартфонов китайская компания представила очиститель воздуха Mi Air Purifier 3H, который можно будет купить за 12 990 рублей.
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США назвали слабое место своей защиты от возможных атак России и Китая
Кино
Эмилию Кларк заставляли сниматься обнаженной в «Игре Престолов»
Исполнительница роли Дейенерис в сериале «Игра престолов» Эмилия Кларк приняла участие в записи подкаста Armchair Expert, где рассказала, как ее заставляли сниматься обнаженной в сериале.
Шоу-бизнес
Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга
Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
Происшествия
Экипаж севшего на мель в Одесском заливе танкера эвакуировали
Экипаж танкера "Делфи", севшего на мель в Одесском заливе, эвакуировали, из судна вытекает топливо, на месте работают экологи, сообщило в пятницу местное издание "Думская".
Общество
Китайский журналист объяснил, почему россиянки «быстро стареют»
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки.
Политика
США назвали условие оказания помощи Сирии
Соединенные Штаты не станут содействовать восстановлению сирийских территорий, пока не увидят «заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Общество
Медведев выступил против жесткого определения неполного рабочего дня
Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
Происшествия
В Новороссийске ребенка выбросило на проезжую часть порывом ветра
ТАСС/ Порыв ветра выбросил 12-летнюю девочку на проезжую часть в Новороссийске, ребенка госпитализировали, сообщается в официальном аккаунте Скорой медицинской помощи города в Instagram.
Политика
Компания Amazon оспорила заключение контракта Пентагона с Microsoft
Корпорация Amazon в пятницу подала иск в федеральный суд Соединенных Штатов целью оспорить решение Министерства обороны подписать договор на десять миллиардов долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных с Microsoft.
Культура
Мединский: на месте «Соловья» могут построить новый киноцентр
Мединский добавил, что "проблема будет решена": например, на месте киноцентра построят новый, другой вариант - аналогичный объект появится "где-то рядом".
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Возлюбленная Роналду снялась топлес
Возлюбленная нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду модель Джорджина Родригес опубликовала откровенное фото, на котором позирует топлес.
Кино
Шахназаров осудил превращение кино в антироссийскую пропаганду
Как заявил режиссер, «кино должно показывать все недостатки общества», но «должно быть равновесие».
Кино
В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»
Общество
Светлана Лобода оказалась на постере группы Тилля Линдеманна
Российская певица Светлана Лобода была изображена на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном, сообщает РИА Новости.
Экономика
Рэй Далио поставил 1 млрд долларов, что рынок акций упадет
Рэй Далио, миллиардер, основатель хеджфонда Bridgewater Associates LP решил поставить больше одного миллиарда долларов на то, что фондовый рынок рухнет к марту 2020 года.
Космос
Ракета Илона Маска взорвалась во время испытаний
Потерпел неудачу первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX, основателем которой является миллиардер Илон Маск.