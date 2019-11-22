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Crypto-NewsCrypto-NewsИлон Маск представил пикап Tesla Cybertruck, и он сразу стал мемом

Глава компании Tesla Илон Маск представил первый электрический пикап, который тут же стал новым мемом в интернете.
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