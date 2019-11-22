Авто
Crypto-NewsИлон Маск представил пикап Tesla Cybertruck, и он сразу стал мемом
Глава компании Tesla Илон Маск представил первый электрический пикап, который тут же стал новым мемом в интернете.
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Происшествия
Следствие просит арестовать замглавы Росалкогольрегулирования
Следственный комитет просит арестовать замруководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» рассказала о жизни после развода с экс-королем Малайзии
Instagram "Мисс Москва" Оксана Воеводина рассказала о трудностях жизни после развода с экс-королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она написала в своем Instagram.
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой
Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Общество
Гороскоп на 23 ноября. Звезды дарят энергию и активность
Звезды дарят вам энергию и активность. Вероятность заболеваний очень мала, но есть риск травматизма.
Экономика
Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода
Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.
Здоровье
Самарский Минздрав убедил частные клиники отказаться от абортов
Рассчитываем, что уже в 2020 году частные клиники в Самарской области не будут проводить аборты, — сказал глава самарского Минздрава Михаил Ратманов.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд в короткой программе, получив от судей за свой прокат 85,04 балла на этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро (Япония), пишет RT.
Музыка
Пол Маккартни опубликовал в Сети две новые песни
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно объявила о беременности
В последний раз Черно объявила о разрыве с Оганесяном 8 сентября. Звезда обвинила супруга в измене и флирте с другими девушками.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Футбол
Сборная России сыграет два матча дома на Евро-2020
Сборная России в групповом этапе чемпионата Европы проведет два матча в Санкт-Петербурге и сыграет в Копенгагене с Данией.
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Политика
Трамп назвал Украину очень коррумпированной страной
Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью телеканалу Fox News назвал Украину очень коррумпированной страной.
Происшествия
Крупный пожар в районе Анапы: горит камыш в плавневой зоне
Крупный пожар произошёл на Кубани — в районе х. Чембурка в плавневой зоне горит камыш, сообщили 22 ноября ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Общество
В Кельне людей эвакуируют из-за бомбы времен Второй мировой войны
Около 6,5 тысячи человек эвакуируют в Кельне после обнаружения 500-килограммовой английской бомбы времен Второй мировой войны, сообщается на сайте городской администрации.
Политика
На Украине объявили в розыск подполковника СБУ по делу о госизмене
Государственное бюро расследований Украины объявило в розыск подполковника Службы безопасности страны (СБУ), подозреваемого в совершении государственной измены якобы в пользу России.
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Футбол
Гвардиола: в «Баварии» знают, что я уважаю контракт с «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны мюнхенской «Баварии».
Наука
Фронтир нейронаук. Зрачок покажет болезнь Паркинсона
Кино
«Тормунд» подтвердил, что у «Игры престолов» был альтернативный финал
Хивью сообщил, что они и в самом деле сняли альтернативный финал истории.
Политика
Лондон отказался вернуть Маврикию архипелаг Чагос
Джагнот ссылается на майскую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, согласно которой Великобритания должна отказаться от контроля над архипелагом Чагос и вернуть его Маврикию в течение полугода.