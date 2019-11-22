Авто
Автоновости дняИлон Маск представил бронированный пикап Tesla Cybertruck
Американская компания Tesla показала первый в своей истории электрический пикап Cybertruck. Бронированный электромобиль Tesla Cybertruck представил генеральный директор Tesla Илон Маск в дизайн-студии Tesla в Лос-Анджелесе. Пикап получил три версии с пробегом в 250, 300 или 500 миль на одном заряде.
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Политика
МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы не хотят посещать страну из-за ее негативного образа за рубежом.
Политика
В команде Зеленского рассказали о стратегии «возвращения» Крыма
Команда президента Украины Владимира Зеленского работает над стратегией «возвращения» Крыма.
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Единоборства
Флойд Мейвезер не собирается возвращаться на ринг
Чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший в интервью Reuters заявил, что он не планирует в свои 42 года возвращаться на боксерский ринг, хотя он будет участвовать в разных публичных мероприятиях, включая показательные поединки, а также намерен продолжать свою промоутерскую деятельность в боксе, а затем распространить ее на смешанные единоборства.
Космос
Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Политика
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина
Бывший премьер-министр России Евгений Примаков дважды предпринимал попытки сместить Владимира Путина с должности директора Федеральной службы безопасности.
Футбол
Конте рассказал игрокам «Интера», как надо заниматься сексом
Спорт
Выдача нейтрального статуса российским легкоатлетам приостановлена
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановила процедуру выдачи российским спортсменам разрешения на выступления на международных соревнованиях в статусе нейтральных атлетов.
Происшествия
Экипаж застрявшего у берегов Одессы танкера могут эвакуировать силой
Одесские власти решают вопрос о принудительной эвакуации трёх членов экипажа танкера Delfi, который сел на мель у берегов Одессы, заявил представитель Одесской областной госадминистрации Денис Соколов, сообщил 22 ноября телеканал 112.ua.
Происшествия
В Абхазии убиты два криминальных авторитета
Теннис
Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию
Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты «Локомотива» обыграли «Тамбов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.
Общество
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.
Политика
Песков: Фотографии в «Новой газете» об убийстве в Сирии шокируют
Шокирующей назвал фото‑ и видеоинформацию с жестоким убийством в Сирии, опубликованную в «Новой газете», 22 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
Происшествия
Прокуратура назвала возможную причину ЧП с автомобилем в Пензе
Некачественная экспертиза теплосетей стала одной из причин разрушения трубопровода в Пензе и образования ямы с кипятком, в результате чего погибли два человека, заявили в областной прокуратуре.
Футбол
Миранчук летом может перейти из «Локомотива» в «Ювентус»
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук может стать игроком туринского "Ювентуса".
Политика
Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных
Никаких сбоев с индексацией денежного довольствия военнослужащих быть не должно, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности РФ.
Футбол
Отец Черышева рассказал об отказе сына выступать в России
На чемпионате мира в России полузащитник стал лучшим бомбардиром команды, забив четыре гола в пяти матчах.
Происшествия
Заклинивший затвор пистолета спас жизнь полицейским под Сыктывкаром
На счастье стражей порядка, у пистолета заклинило затвор. Сыпавшего угрозами хулигана скрутили.
Футбол
Роналду не включили в заявку «Ювентуса» на матч с «Аталантой»
Происшествия
В Новороссийске ребенка выбросило на проезжую часть порывом ветра
ТАСС/ Порыв ветра выбросил 12-летнюю девочку на проезжую часть в Новороссийске, ребенка госпитализировали, сообщается в официальном аккаунте Скорой медицинской помощи города в Instagram.
Происшествия
Крупный пожар в районе Анапы: горит камыш в плавневой зоне
Крупный пожар произошёл на Кубани — в районе х. Чембурка в плавневой зоне горит камыш, сообщили 22 ноября ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Экономика
Орешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ
Костин 20 ноября заявил ТАСС, что видит рост поддержки среди членов правительства и в администрации президента РФ идеи отмены НДФЛ для малоимущих россиян.
Игры
Valve выпустила видеоанонс Half-Life: Alyx
Кино
Екатерина Тышкевич: Мужу хочется родить хоть пятерых
Именно после «Ничто не случается дважды», где мы сыграли мужа и жену, пришло решение пожениться.
Общество
Медведев выступил против жесткого определения неполного рабочего дня
Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
Политика
Путин вручил награды вдовам испытателей, погибших под Северодвинском
Президент России Владимир Путин вручил государственные награды вдовам сотрудников «Росатома», погибших при взрыве на испытаниях нового ракетного двигателя на полигоне под Северодвинском.