Авто

Газета.RuГазета.RuИлон Маск представил электропикап Cybertruck

Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck. Автомобиль будет представлен в трех версиях в зависимости от расстояния, проходимого на одном заряде - 250, 300 или 500 миль.
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