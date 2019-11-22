Авто
Газета.RuИлон Маск представил электропикап Cybertruck
Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck. Автомобиль будет представлен в трех версиях в зависимости от расстояния, проходимого на одном заряде - 250, 300 или 500 миль.
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Общество
Симоньян обвинила государство в вымирании российского телевидения
Аудитория российского телевидения полностью переходит в интернет. В год от телевидения отказывается миллион граждан.
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Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Политика
На Украине возбудили дело о слежке за оппозиционерами
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное дело в отношении руководителей и сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которых подозревают в организации незаконной слежки за оппозиционными политиками.
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Раскрыт салон обновленной Lada 4x4
В Сети появилась фотография интерьера рестайлинговой Lada 4x4. Внедорожник обзавелся модернизированной приборной панелью и новыми креслами.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал своим преемником Путина
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
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Группа Coldplay отказалась от тура ради заботы об окружающей среде
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Медведев предложил альтернативу четырехдневке
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил способ трансформации четырехдневной рабочей недели.
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Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» в неопрятном виде
Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» Стаса Намина. Многие отметили, что певица выглядела неопрятно и растеряно.
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МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что иностранцы не хотят посещать страну из-за её негативного образа за рубежом.
Спорт
IAAF допустила возможность полного исключения российских легкоатлетов
Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) могут исключить из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Политика
В Сенате США заявили, что санкции могут задержать «Северный поток-2»
Американский сенатор Тед Круз заявил, что введение санкций в отношении компаний, которые принимают участие в прокладке «Северного потока — 2», могут задержать запуск газопровода более чем на год.
Общество
К Земле несется опасный астероид, сравнимый с Челябинским метеоритом
Исполнительный директор "Роскосмоса" отметил, что размер небесного тела составляет 10-15 метров — это позволяет сопоставить его с астероидом, который разрушился в районе Челябинска 15 февраля 2013 года.
Кино
«Тормунд» подтвердил, что у «Игры престолов» был альтернативный финал
Хивью сообщил, что они и в самом деле сняли альтернативный финал истории.
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
Политика
В посольстве Египта ответили на угрозы санкций США за покупку Су-35
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил «Известиям», что если Египет решит закупить российские Су-35 и проявит твердость в этом вопросе, американцы вряд ли решатся ввести санкции.
Общество
Госдума приняла закон об обязательной предустановке российского ПО
Госдума приняла закон об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры.
Политика
В команде Зеленского рассказали о стратегии «возвращения» Крыма
Команда президента Украины Владимира Зеленского работает над стратегией «возвращения» Крыма.
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Кино
Ситком «Интерны» стал мультсериалом
Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Кино
«Холодное сердце 2» обеспечило Walt Disney новый рекорд
Ранее Walt Disney зарабатывала три миллиарда долларов в американском прокате в 2016 году, но произошло это уже в декабре.В международном прокате достижения "Холодного сердца 2" оказались не менее впечатляющими.
Технологии
PlayStation 5 оказалась мощнее Xbox Scarlett
Футбол
«Локомотив» благодаря дублю Крыховяка обыграл «Тамбов» в РПЛ
В российской премьер-лиге стартовал 17 тур. Первым матчем программы стала встреча в Саранске, где "Тамбов" принимал московский "Локомотив".
Кино
Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела
Единоборства
Скандальный боец MMA Дацик оценил оскорбления Конора в адрес Хабиба
Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик высказался по поводу слов ирландца Конорм Макгрегора в сторону дагестанцев и чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова в частности, передает Sport24.
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой
Неожиданно для всех сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко пришел в кинотеатр "Октябрь" с новой девушкой.
Происшествия
Врач из Твери умерла из-за отказавших в помощи коллег
В Твери врач больницы №6 Нина Азизова скончалась после того, как в течение дня коллеги отказывали ей в госпитализации, а также не смогли диагностировать инфаркт.
Экономика
Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель
«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи.
Игры
Ремейк Resident Evil 3 может выйти в 2020 году
Блогер Spawn Wave выпустил ролик, в котором утверждает, что ремейк Resident Evil 3 появится до конца 2020 года.
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