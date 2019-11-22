Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck. Автомобиль будет представлен в трех версиях в зависимости от расстояния, проходимого на одном заряде - 250, 300 или 500 миль.

Общество Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.

Политика На Украине возбудили дело о слежке за оппозиционерами Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное дело в отношении руководителей и сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которых подозревают в организации незаконной слежки за оппозиционными политиками.

Авто Раскрыт салон обновленной Lada 4x4 В Сети появилась фотография интерьера рестайлинговой Lada 4x4. Внедорожник обзавелся модернизированной приборной панелью и новыми креслами.

Политика Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал своим преемником Путина Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.

Общество Медведев предложил альтернативу четырехдневке Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил способ трансформации четырехдневной рабочей недели.

Политика МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что иностранцы не хотят посещать страну из-за её негативного образа за рубежом.

Общество К Земле несется опасный астероид, сравнимый с Челябинским метеоритом Исполнительный директор "Роскосмоса" отметил, что размер небесного тела составляет 10-15 метров — это позволяет сопоставить его с астероидом, который разрушился в районе Челябинска 15 февраля 2013 года.

Общество В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.

Политика В посольстве Египта ответили на угрозы санкций США за покупку Су-35 Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил «Известиям», что если Египет решит закупить российские Су-35 и проявит твердость в этом вопросе, американцы вряд ли решатся ввести санкции.

Фигурное катание Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.

Кино Ситком «Интерны» стал мультсериалом Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.

Кино «Холодное сердце 2» обеспечило Walt Disney новый рекорд Ранее Walt Disney зарабатывала три миллиарда долларов в американском прокате в 2016 году, но произошло это уже в декабре.В международном прокате достижения "Холодного сердца 2" оказались не менее впечатляющими.

Единоборства Скандальный боец MMA Дацик оценил оскорбления Конора в адрес Хабиба Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик высказался по поводу слов ирландца Конорм Макгрегора в сторону дагестанцев и чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова в частности, передает Sport24.

Шоу-бизнес Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .