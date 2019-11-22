Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck. Автомобиль будет представлен в трех версиях в зависимости от расстояния, проходимого на одном заряде - 250, 300 или 500 миль.

Фигурное катание Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.

Экономика Рей Далио поставил миллиард долларов на обвал рынка акций Bridgewater Associates LP, хеджфонд, основанный миллиардером Рэем Далио, поставил более 1 миллиарда долларов на то, что фондовые рынки всего мира упадут к марту 2020 года, сообщила в пятницу Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Авто В России начали покупать еще больше автомобилей с «автоматом» ТОП-3 моделей составляют KIA Rio, Hyundai Solaris и Toyota Camry: доля авто с «автоматом» из Страны утренней свежести превысила 70%, а японский седан покупали с АКП в 100% случаев.

Происшествия Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.

Политика В зарубежных тюрьмах находятся около 6 тыс. россиян, сообщили в МИД РФ "Порядка 6 тыс. россиян с различным процессуальным статусом – и обвиняемые, и осужденные, и подозреваемые – содержатся в пенитенциарных учреждениях зарубежных стран", – сказал Голубовский на расширенном заседании комитета Госдумы по международным делам, посвященном теме защиты прав россиян и соотечественников за рубежом.

Общество В работе Telegram произошел масштабный сбой Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в пятницу в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

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Общество Авиакомпания «Победа» назвала самые опасные аэропорты России «Внеплановые осмотры ВПП, маршрутов руления и стоянок причин повреждения не выявили, соответственно, не выявленный при осмотрах опасный фактор будет ждать своего дальнейшего проявления, то есть сохранять реальную угрозу безопасности полетов», — предупреждает Калмыков Дитриха.

Политика Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Происшествия Хабиров пояснил, за что повысили отца изнасилованной дознавательницы Глава Башкирии Радий Хабиров пояснил журналистам, что назначил вице-премьером республики бывшего командира башкирского ОМОНа Ирека Сагитова исходя из его профессиональных качеств, а не для давления на суд, который разбирается в громком уголовном деле об изнасиловании в отделе полиции его дочери.

Общество В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации В связи с повышением радиационного фона в Южно-Китайском море Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усиливает мониторинг радиационной обстановки на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба ведомства.

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Происшествия Экс-главу Чехова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве Бабушкинский суд Москвы в пятницу отправил до конца года под домашний арест бывшую главу подмосковного городского округа Чехов Марину Кононову, которую обвиняют в афере с муниципальным имуществом на 7,3 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.