Авто

Газета.RuГазета.RuИлон Маск представил электропикап Cybertruck

Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck. Автомобиль будет представлен в трех версиях в зависимости от расстояния, проходимого на одном заряде - 250, 300 или 500 миль.
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Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
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В связи с повышением радиационного фона в Южно-Китайском море Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усиливает мониторинг радиационной обстановки на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба ведомства.
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Запуск «Северного потока-2» перенесли

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
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