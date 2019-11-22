Авто
Газета.RuИлон Маск представил электропикап Cybertruck
Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck. Автомобиль будет представлен в трех версиях в зависимости от расстояния, проходимого на одном заряде - 250, 300 или 500 миль.
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Общество
Victoria’s Secret отменяет шоу впервые за 25 лет
Впервые за четверть века шоу показа нижнего белья бренда Victoria's Secret не состоится.
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра для водителей врач уволилась
Ранее президент России Владимир Путин назвал «чушью» планы Минздрава ввести новый порядок медосмотра для водителей.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A71 получил емкий аккумулятор
Экономика
Рей Далио поставил миллиард долларов на обвал рынка акций
Bridgewater Associates LP, хеджфонд, основанный миллиардером Рэем Далио, поставил более 1 миллиарда долларов на то, что фондовые рынки всего мира упадут к марту 2020 года, сообщила в пятницу Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
Авто
В России начали покупать еще больше автомобилей с «автоматом»
ТОП-3 моделей составляют KIA Rio, Hyundai Solaris и Toyota Camry: доля авто с «автоматом» из Страны утренней свежести превысила 70%, а японский седан покупали с АКП в 100% случаев.
Происшествия
Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.
Хоккей
Малкин вышел на 84-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ
83-ю строчку в списке бомбардиров занимает Дэйл Хантер (1020). Лучшим является Уэйн Гретцки (2857).
Здоровье
Врачи избавили жителя Подмосковья от трехсантиметрового червя в глазу
Осмотревшие пациента медики поставили диагноз - дирофиляриоз. Выяснилось, что в глазу у мужчины поселился трехсантиметровый червь.
Политика
В зарубежных тюрьмах находятся около 6 тыс. россиян, сообщили в МИД РФ
"Порядка 6 тыс. россиян с различным процессуальным статусом – и обвиняемые, и осужденные, и подозреваемые – содержатся в пенитенциарных учреждениях зарубежных стран", – сказал Голубовский на расширенном заседании комитета Госдумы по международным делам, посвященном теме защиты прав россиян и соотечественников за рубежом.
Общество
В работе Telegram произошел масштабный сбой
Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в пятницу в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Финансы
Ставка по вкладам топ-10 российских банков достигла минимума
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, в декабре (вторая декада) опустилась до 6,03%, сообщается на сайте ЦБ.
Общество
Авиакомпания «Победа» назвала самые опасные аэропорты России
«Внеплановые осмотры ВПП, маршрутов руления и стоянок причин повреждения не выявили, соответственно, не выявленный при осмотрах опасный фактор будет ждать своего дальнейшего проявления, то есть сохранять реальную угрозу безопасности полетов», — предупреждает Калмыков Дитриха.
Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова
Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Общество
СМИ сообщили о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Происшествия
Хабиров пояснил, за что повысили отца изнасилованной дознавательницы
Глава Башкирии Радий Хабиров пояснил журналистам, что назначил вице-премьером республики бывшего командира башкирского ОМОНа Ирека Сагитова исходя из его профессиональных качеств, а не для давления на суд, который разбирается в громком уголовном деле об изнасиловании в отделе полиции его дочери.
Шоу-бизнес
Муж Ксении Бородиной получил травму лица у себя дома
Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров получил травму лица, находясь при этом дома. В связи с этим он обратился за медицинской помощью.
Политика
Трамп исключил заключение торговой сделки с Китаем на равных условиях
Торговая сделка между США и Китаем не может быть заключена на равных условиях, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
В связи с повышением радиационного фона в Южно-Китайском море Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усиливает мониторинг радиационной обстановки на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба ведомства.
Общество
В Краснодарском крае оценили возможность запуска электричек в Крым
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что власти региона прорабатывают возможность запуска электропоездов в Крым по мосту через Керченский пролив.
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Футбол
Сборная России сыграет с Данией в Копенгагене на Евро-2020
Сборная России проведёт матч группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года с Данией в Копенгагене.
Здоровье
Врачи дали советы, как очистить легкие после курения сигарет
Происшествия
Экс-главу Чехова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве
Бабушкинский суд Москвы в пятницу отправил до конца года под домашний арест бывшую главу подмосковного городского округа Чехов Марину Кононову, которую обвиняют в афере с муниципальным имуществом на 7,3 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Запуск «Северного потока-2» перенесли
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.