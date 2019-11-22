Авто
Газета.RuИлон Маск представил электропикап Cybertruck
Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck. Автомобиль будет представлен в трех версиях в зависимости от расстояния, проходимого на одном заряде - 250, 300 или 500 миль.
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Политика
Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Барыс», выиграв пятый матч подряд
Хоккеисты «Барыса» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги проиграли казанскому «Ак Барсу».
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Участник штурма в Беслане хочет «дать в челюсть Дудю» за его фильм
Футбол
«Тамбов» — «Локомотив»: Эдер и Миранчуки выйдут в стартовом составе
Стали известны составы «Тамбова» и «Локомотива» на матч 17-го тура РПЛ.
Общество
Медик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась
Днем 21 ноября стало известно, что Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей с учетом обеспокоенности граждан .
Наука
Жидкие кристаллы помогают видеть мир четырёхмерным
Исследователи предложили новый подход к созданию подобной камеры, основанный на массиве небольших линз, в которых в качестве преломляющей среды выступают жидкие кристаллы, пишет портал «N+1».
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Общество
Военная прокуратура отметила рост насилия в армии
В этом году в российской армии выросло количество преступлений насильственного характера со стороны командиров в отношении подчиненных, заявил заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец, выступая в Совете Федерации в пятницу, 22 ноября.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Политика
Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России
«Очевидно, что в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — приводит его слова на совещании по экономическим вопросам ТАСС.
Общество
СМИ сообщили о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Игры
Компания Valve опубликовала трейлер игры Half-Life: Alyx
Американская компания-разработчик компьютерных игр Valve опубликовала на популярном видеохостинге трейлер игры Half-Life: Alyx, ориентированной на пользователей VR-очков.
Энергетика
Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как лучше всего принимать антибиотики
Эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации по правилам приема антибиотиков, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова случайно показала лицо сына
Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Футбол
Юрий Вернидуб: В Россию не поеду никогда
Хотя варианты были, и много не боюсь об этом говорить.
Финансы
Курс рубля к Новому году ослабнет до 64-65 рублей за доллар
Курс рубля к Новому году ослабнет до 64-65 рублей за доллар. Так считает большинство опрошенных РБК аналитиков.
Космос
Эфиопия запустит свой первый космический спутник до конца 2019 года
Эфиопский институт космической науки и техники (ESSTI) заявил, что Эфиопия запустит свой первый спутник в космос 17 декабря 2019 года.
Теннис
Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Футбол
Конте рассказал игрокам «Интера», как надо заниматься сексом
Политика
В Крыму опровергли возобновление паромного сообщения с Турцией
Ранее в Южном региональном центре поддержки экспорта РБК заявили, что паромное сообщение между Крымом и Турцией возобновлено, однако конкретной информации о портах нет.
Кино
Режиссер «Джокера» опроверг информацию о начале съемок сиквела картины
Политика
Путин вручил награды вдовам испытателей, погибших под Северодвинском
Президент России Владимир Путин вручил государственные награды вдовам сотрудников «Росатома», погибших при взрыве на испытаниях нового ракетного двигателя на полигоне под Северодвинском.