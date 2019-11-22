Авто

Форпост Северо-ЗападФорпост Северо-ЗападИлон Маск представил электропикап Tesla Cybertruck

В Калифорнии состоялась презентация нового автомобиля инновационной компании. В пятницу, 22 ноября, американский бизнесмен Илон Маск продемонстрировал электрический пикап Tesla Cybertruck, ставшего первой машиной данного класса в продуктовой линейке автопроизводителя.
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