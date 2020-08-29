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REGNUM
REGNUM

Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом

Сан-Франциско, США, 29 августа 2020, 05:22 — REGNUM Свинью, в мозг которой вживили чип размером около 8 мм в диаметре, продемонстрировал миллиардер Илон Маск в ходе трансляции на YouTube-канале компании Neuralink, занимающейся этим экспериментом. Основателем организации является сам предприниматель.В источнике
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Маск раскрыл примерную стоимость чипирования людей

РЕН ТВ21:09
РИА Новости

Маск раскрыл стоимость чипирования людей

РИА Новости06:38
Lenta.ru

Раскрыта стоимость чипирования людей

Lenta.ru22:08
3DNews

Илон Маск показал новую версию Neuralink и чипированную свинью

3DNews23:42
iXBT.com

Илон Маск представил усовершенствованный интерфейс мозг-компьютер — Neuralink V2

iXBT.com03:54
Аргументы и Факты

Маск сообщил об успешной имплантации чипов Neuralink в мозг свиньи

Аргументы и Факты21:22
Телеканал 360°

Маск назвал стоимость чипирования людей

Телеканал 360°08:50

Пристайко предложил временно отказаться от идеи контроля в Донбассе

Бывший глава украинского МИД, украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко считает, что в случае провала Минских соглашений Киев мог бы временно отказаться от идеи возвращения контроля в Донбассе в пользу сохранения «западного вектора».
RT на русскомвчера в 09:18
20

США и страны Европы выпустили совместное заявление по Белоруссии

Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по поводу Белоруссии, в нём они призвали Минск «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа».
RT на русском07:06
1,1K

Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторым регионам Соединенных Штатов приходится закупать нефть в России из-за членов Демократической партии, в том числе губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Коммерсантъ22:56
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Аэрографитовый солнечный парус сочли пригодным для межзвездных полетов

Оказалось, что такие аппараты способны совершать как полеты внутри Солнечной системы, так и межзвездные путешествия без дополнительной тяги, а также при метровых размерах и собственной массе около грамма переносить в десятки раз более массивную нагрузку.
N+107:39

Туротрасль попросила Мишустина продлить продажу туров с кэшбэком

Общественные объединения в сфере туризма и гостиничной индустрии 28 августа направили письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой продлить в том числе на будущий год действие программы субсидирования внутреннего туризма, в рамках которой туристам начисляется кэшбэк на туры по нашей стране.
Известиявчера в 11:55
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Экс-тренер ФК «Локомотив» Семин оценил ситуацию с судьей Еськовым

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал ситуацию с футбольным арбитром Алексеем Еськовым.
REGNUM06:37