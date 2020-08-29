Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом
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Сан-Франциско, США, 29 августа 2020, 05:22 — REGNUM Свинью, в мозг которой вживили чип размером около 8 мм в диаметре, продемонстрировал миллиардер Илон Маск в ходе трансляции на YouTube-канале компании Neuralink, занимающейся этим экспериментом. Основателем организации является сам предприниматель.В источнике
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