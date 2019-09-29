Космос
Российская газетаИлон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов
Глава компании SpaceX Илон Маск представил широкой публике первый полностью собранный экземпляр космического корабля Starship, предназначенного для межпланетных перелетов. Церемония накануне состоялась на стартовой площадке SpaceX в Техасе.
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Общество
ГУ МВД Москвы: На митинг на проспекте Сахарова вышли 20 тысяч человек
Российская газета 09:32
Автоспорт
Квят оценил свое выступление на Гран-при России в Сочи
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, выступающий в «Формуле-1», оценил свое выступление в итоговой гонке Гран-при России.
Нева Спорт 09:25
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
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Политика
Скончался первый президент Крыма Юрий Мешков
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Футбол
Жена Мамаева рассказала о реакции фанатов «Ростова» на переход ее мужа
Алана Мамаева, супруга полузащитника Павла Мамаева, обнародовала в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на котором запечатлена реакция болельщиков ФК «Ростов» на переход ее мужа в футбольный клуб из Ростова-на-Дону.
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Смертельное ДТП в Симферополе: машина упала в подземный переход
В Симферополе в результате ночного ДТП погибла женщина и пострадали четыре человека.
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Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
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Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Футбол
Виктор Гончаренко: «Чалов и Влашич остаются пенальтистами ЦСКА»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча с «Уралом» (3:1). – Мы правильно реагировали на игровые ситуации.
Sports.ru 06:53
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Политика
Захарова объяснила опасность переговоров с США
Публикация стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского показала опасность ведения переговоров с Вашингтоном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Взгляд.ру 09:22
Политика
На Украине подсчитали убытки морских портов после потери Крыма
«С 2014 года потери портов с нарастающим итогом — 6 млрд грн», — отметили в министерстве.
РБК 04:37
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Происшествия
Чиновница из Германии подверглась изнасилованию в московском парке
Отмечается, что 35-летняя гражданка Германии вечером 26 сентября совершала променад в парке "Косинский", находящемся в округе Балашиха.
Газета.Ru 05:20
Шоу-бизнес
В Сети появились новые фото очнувшегося после комы Алексея Янина
На просторах Сети оказались опубликованы новые фото отечественного актера Алексея Янина, очнувшегося после комы.
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Гаджеты
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После анонсирования нового флагмана Mate 30 от Huawei глава компании Ричард Ю во время интервью с журналистами высказал свое мнение по поводу нового необычного смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, сообщает iXBT.
UfacityNews.ru 01:48
Происшествия
Полиция сорвала спектакль о наркопотреблении в Театре.doc
Полицейские прервали спектакль «Рейв №228» Катрин Ненашевой в Театре.doc, в котором поднимается тема наркопотребления и фальсификации дел по ст. 228 УК РФ, сообщила «МБХ медиа» сама госпожа Ненашева.
Коммерсантъ 03:34
Политика
В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру
В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру, в день 78-й годовщины массового расстрела евреев.
Известия 09:18
Политика
Иран потребовал от США компенсацию на $50 млрд
Иран вернется к ядерной сделке при условии, что Вашингтон выплатит Тегерану $50 млрд в качестве компенсации ущерба от санкций.
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Эрдоган предложил США купить ЗРК Patriot
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Политика
NYT узнала о попытке Трампа обвинить Украину во вмешательстве в выборы
Американский президент Дональд Трамп пытался найти информацию о причастности Киева к вмешательству в президентские выборы, которые прошли в США в 2016 году.
РБК 02:51
Музыка
Metallica отменила концерты из-за состояния вокалиста
РИА Новости вчера в 08:48
Политика
«Не наш»: украинский певец рассказал о принадлежности Крыма
Украинский исполнитель Олег Винник высказался о принадлежности Крымского полуострова.
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Армия и оружие
В Сети опубликованы кадры учений «Центр-2019» от первого лица
В Сети были опубликованы кадры масштабных военных учений «Центр-2019», прошедших с 16 по 21 сентября.
Дни24 04:57
Футбол
«Рубин» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты казанского «Рубина» сыграли вничью с «Уфой» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 09:04