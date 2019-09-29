Глава компании SpaceX Илон Маск представил широкой публике первый полностью собранный экземпляр космического корабля Starship, предназначенного для межпланетных перелетов. Церемония накануне состоялась на стартовой площадке SpaceX в Техасе.

Автоспорт Квят оценил свое выступление на Гран-при России в Сочи Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, выступающий в «Формуле-1», оценил свое выступление в итоговой гонке Гран-при России.

Происшествия Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.

Футбол Жена Мамаева рассказала о реакции фанатов «Ростова» на переход ее мужа Алана Мамаева, супруга полузащитника Павла Мамаева, обнародовала в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на котором запечатлена реакция болельщиков ФК «Ростов» на переход ее мужа в футбольный клуб из Ростова-на-Дону.

Происшествия Смертельное ДТП в Симферополе: машина упала в подземный переход В Симферополе в результате ночного ДТП погибла женщина и пострадали четыре человека.

Армия и оружие Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.

Футбол Виктор Гончаренко: «Чалов и Влашич остаются пенальтистами ЦСКА» Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча с «Уралом» (3:1). – Мы правильно реагировали на игровые ситуации.

Общество Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях «Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.

Политика Захарова объяснила опасность переговоров с США Публикация стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского показала опасность ведения переговоров с Вашингтоном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Политика На Украине подсчитали убытки морских портов после потери Крыма «С 2014 года потери портов с нарастающим итогом — 6 млрд грн», — отметили в министерстве.

Происшествия Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.

Происшествия Чиновница из Германии подверглась изнасилованию в московском парке Отмечается, что 35-летняя гражданка Германии вечером 26 сентября совершала променад в парке "Косинский", находящемся в округе Балашиха.

Шоу-бизнес В Сети появились новые фото очнувшегося после комы Алексея Янина На просторах Сети оказались опубликованы новые фото отечественного актера Алексея Янина, очнувшегося после комы.

Гаджеты Глава Huawei обвинил Xiaomi в выпуске непрактичного смартфона После анонсирования нового флагмана Mate 30 от Huawei глава компании Ричард Ю во время интервью с журналистами высказал свое мнение по поводу нового необычного смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, сообщает iXBT.

Происшествия Полиция сорвала спектакль о наркопотреблении в Театре.doc Полицейские прервали спектакль «Рейв №228» Катрин Ненашевой в Театре.doc, в котором поднимается тема наркопотребления и фальсификации дел по ст. 228 УК РФ, сообщила «МБХ медиа» сама госпожа Ненашева.

Политика В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру, в день 78-й годовщины массового расстрела евреев.

Политика Иран потребовал от США компенсацию на $50 млрд Иран вернется к ядерной сделке при условии, что Вашингтон выплатит Тегерану $50 млрд в качестве компенсации ущерба от санкций.

Политика NYT узнала о попытке Трампа обвинить Украину во вмешательстве в выборы Американский президент Дональд Трамп пытался найти информацию о причастности Киева к вмешательству в президентские выборы, которые прошли в США в 2016 году.