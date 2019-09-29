Космос

ИнтерфаксИнтерфаксИлон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов

Основатель SpaceX Илон Маск провел презентацию нового космического корабля Starship, предназначенного для многократных запусков в пределах Солнечной системы с экипажем на борту.
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«Этот корабль поднимется на высоту 65 тыс. футов, это около 20 километров, и вернется на Землю примерно через 1–2 месяца»,— заявил
 господин Маск в ходе подготовительных мероприятий на стартовой площадке космодрома SpaceX.
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