с чего всё началось

Основатель SpaceX Илон Маск провел презентацию нового космического корабля Starship, предназначенного для многократных запусков в пределах Солнечной системы с экипажем на борту.

Армия и оружие «Охотник» и Су-57 совершили первый совместный полет Тяжелый ударный беспилотник "Охотник" большой продолжительности полёта и истребитель пятого поколения Су-57 отработали взаимодействие в первом совместном полете, сообщили в Минобороны России, отметив, что "Охотник" был использован в качестве наводчика Су-57, полет продолжался 30 минут.

Происшествия Женщина попала под комбайн в Новой Москве В Новой Москве женщина попала под лопасти работающего комбайна. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщает РЕН ТВ.

Армия и оружие Адмирал назвал самую мощную противокорабельную ракету России Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев заявил, что российская крылатая ракета "Калибр" является самой мощной противокорабельной ракетой.

Авто Много ли драйва в Lada Granta Drive Active за 650 тысяч рублей В начале лета появился "вседорожный" универсал Granta Cross, а теперь, несмотря на общий спад рынка, черед пришел и Granta c приставкой Drive Active.

Космос Составлен рейтинг самых крупных вулканов Солнечной системы Группа экспертов использовала данные космических аппаратов и составила рейтинг самых крупных вулканов Солнечной системы.

Шоу-бизнес Появились фото пережившего кому актера Алексея Янина Мать актера Алексея Янина, пережившего инсульт в 2015 году в возрасте 32 года, выложила в Facebook фото сына.

Музыка В Арктике дали баянный концерт для моржей Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».

Общество Митинг на проспекте Сахарова закончился без задержаний Согласованный столичными властями митинг на проспекте Сахарова закончился, как и планировалось, в 17.00.

Театры Режиссер «Обыкновенного чуда» Марк Захаров умер в возрасте 85 лет За годы работы Марк Захаров сделал «Ленком» не просто популярным театром, а настоящим явлением в российской театральной жизни.

Политика Times: Джонсону может грозить импичмент Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента.

Общество Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях «Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.

Хоккей Скудра: «„Трактор“ долго шел к первой домашней победе» Сегодня вышли с психологическим настроем, что нужно забирать, хотя первый период был очень сложный для нас.

Политика Демократы в США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным Демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в воскресенье председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.

Политика Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Политика Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии Как сообщает РИА Новости, согласно первым данным подсчёта, на выборах с 37,2% голосов лидирует Австрийская народная партия, возглавляемая бывшим канцлером Себастьяном Курцем.

Происшествия СК возбудил дело после изнасилования иностранки в парке в Балашихе «Следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 35-летней гражданки иностранного государства (ч. 1 ст. 132 УК РФ)», - рассказала О.Врадий.

Экономика Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.

Шоу-бизнес Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.

Политика Медведчук прокомментировал отставку Волкера Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Здоровье Названы 5 признаков микроинсульта Есть 5 явных симптомов, которые показывают, что человеку плохо.

Шоу-бизнес Светлана Ходченкова в роли модели стала звездой подиума в Париже Ежегодно популярный косметический бренд L’Oreal Paris на Неделе моды в Париже устраивает модные показы с участием всех амбассадоров модной марки.