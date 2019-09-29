Космос
ИнтерфаксИлон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов
Основатель SpaceX Илон Маск провел презентацию нового космического корабля Starship, предназначенного для многократных запусков в пределах Солнечной системы с экипажем на борту.
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с чего всё началось
«Этот корабль поднимется на высоту 65 тыс. футов, это около 20 километров, и вернется на Землю примерно через 1–2 месяца»,— заявил господин Маск в ходе подготовительных мероприятий на стартовой площадке космодрома SpaceX.Коммерсантъвчера в 23:44
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 12:42, Вашингтон
Футбол
ЦСКА стал лидером чемпионата России
Lenta.ru 06:21
Армия и оружие
«Охотник» и Су-57 совершили первый совместный полет
Тяжелый ударный беспилотник "Охотник" большой продолжительности полёта и истребитель пятого поколения Су-57 отработали взаимодействие в первом совместном полете, сообщили в Минобороны России, отметив, что "Охотник" был использован в качестве наводчика Су-57, полет продолжался 30 минут.
Вести.Ru 27 сентября в 07:50
Происшествия
Женщина попала под комбайн в Новой Москве
В Новой Москве женщина попала под лопасти работающего комбайна. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru 12:18
Армия и оружие
Адмирал назвал самую мощную противокорабельную ракету России
Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев заявил, что российская крылатая ракета "Калибр" является самой мощной противокорабельной ракетой.
Газета.Ru 10:15
Футбол
Тренер «Оренбурга» высказался о победе над «Спартаком»
Газета.Ru 12:28
Авто
Много ли драйва в Lada Granta Drive Active за 650 тысяч рублей
В начале лета появился "вседорожный" универсал Granta Cross, а теперь, несмотря на общий спад рынка, черед пришел и Granta c приставкой Drive Active.
Российская газета 11:27
Космос
Составлен рейтинг самых крупных вулканов Солнечной системы
Группа экспертов использовала данные космических аппаратов и составила рейтинг самых крупных вулканов Солнечной системы.
Rusargument вчера в 08:34
Шоу-бизнес
Появились фото пережившего кому актера Алексея Янина
Мать актера Алексея Янина, пережившего инсульт в 2015 году в возрасте 32 года, выложила в Facebook фото сына.
Московский Комсомолец 09:05
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Общество
Митинг на проспекте Сахарова закончился без задержаний
Согласованный столичными властями митинг на проспекте Сахарова закончился, как и планировалось, в 17.00.
Российская газета 10:49
Театры
Режиссер «Обыкновенного чуда» Марк Захаров умер в возрасте 85 лет
За годы работы Марк Захаров сделал «Ленком» не просто популярным театром, а настоящим явлением в российской театральной жизни.
Вокруг ТВ вчера в 05:32
Политика
Times: Джонсону может грозить импичмент
Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента.
ТАСС 06:33
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Хоккей
Скудра: «„Трактор“ долго шел к первой домашней победе»
Сегодня вышли с психологическим настроем, что нужно забирать, хотя первый период был очень сложный для нас.
Sport24.ru 11:34
Политика
Демократы в США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным
Демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в воскресенье председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.
РИА Новости 11:36
Политика
Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками
Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости 06:44
Политика
Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии
Как сообщает РИА Новости, согласно первым данным подсчёта, на выборах с 37,2% голосов лидирует Австрийская народная партия, возглавляемая бывшим канцлером Себастьяном Курцем.
RT на русском 11:14
Происшествия
СК возбудил дело после изнасилования иностранки в парке в Балашихе
«Следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 35-летней гражданки иностранного государства (ч. 1 ст. 132 УК РФ)», - рассказала О.Врадий.
Агентство Москва 08:50
Экономика
Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года
Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
ТАСС 08:36
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru 01:10
Политика
Медведчук прокомментировал отставку Волкера
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
РИА Новости вчера в 18:14
Здоровье
Названы 5 признаков микроинсульта
Есть 5 явных симптомов, которые показывают, что человеку плохо.
Ридус вчера в 04:24
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова в роли модели стала звездой подиума в Париже
Ежегодно популярный косметический бренд L’Oreal Paris на Неделе моды в Париже устраивает модные показы с участием всех амбассадоров модной марки.
Вечерний курьер 05:07
Политика
Эрдоган заявил Трампу о желании купить у США ЗРК Patriot
Президент Турции Тайип Эрдоган предложил лидеру США Дональду Трампу закупить американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot вместе с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400.
Известия 27 сентября в 00:36
Киберспорт
Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2
Чемпионат вчера в 09:26
Происшествия
Пропавшее судно с украинцами затонуло в Атлантике
РИА Новости вчера в 13:47