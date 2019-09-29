с чего всё началось

Основатель SpaceX Илон Маск провел презентацию нового космического корабля Starship, предназначенного для многократных запусков в пределах Солнечной системы с экипажем на борту.

Происшествия Два человека погибли после падения автомобиля в Москву-реку В Москве в результате падения автомобиля в Москву-реку погибли два человека. об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Адмирал назвал самую мощную противокорабельную ракету России Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев заявил, что российская крылатая ракета "Калибр" является самой мощной противокорабельной ракетой.

Политика Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Политика Захарова призвала США обнародовать расшифровки переговоров Обамы Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала призвала американскую сторону представить мировой общественности стенограммы закрытых переговоров экс-президента США Барака Обамы.

Происшествия В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля Личный телохранитель короля Саудовской Аравии, бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм убит в Саудовской Аравии во время бытового конфликта.

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при России Этап «Формулы-1» ВТБ Гран-при России проводится в Сочи шестой раз. Четырежды победу в гонке одерживал Хэмилтон.

Политика Стало известно о возможной заинтересованности Волкера в военной помощи Украине Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, который, по данным СМИ, подал в отставку 28 сентября, мог лоббировать оказание военной помощи Киеву.

Политика В Австрии стартовали внеочередные выборы в парламент В Австрии стартовали внеочередные парламентские выборы, передает телеканал "Россия 24".

Экономика МВФ назвал главные проблемы экономики Украины "Рост [экономики] сдерживается слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и значительной частью экономики, где доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату", - говорится в заявлении руководителя миссии МВФ на Украине Рона ван Родена, которое цитируется в отчете.

Политика Аксенов выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы Крыма Глава Крыма Сергей Аксенов опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook запись, в которой выразил соболезнования по поводу смерти первого президента полуострова Юрия Мешкова.

Общество В небе Подмосковья засняли необычный объект Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.

Шоу-бизнес Актриса Нелли Уварова побрилась налысо в поддержку больной Заворотнюк Актриса Нелли Уварова, известная зрителям по сериалу "Не родись красивой", побрилась налысо в поддержку больной Анастасии Заворотнюк.

Общество Рената Литвинова вышла на подиум показа Balenciaga в Париже Рената Литвинова вышла на подиум весенне-летнего шоу Balenciaga в Париже, поддержав своего друга — креативного директора бренда — Демну Гвасалия.

Наука Сотни мусорных островов обнаружены в Черном море В Черном море ученые обнаружили сотни мусорных островов.

Политика В Париже прощаются с Жаком Шираком Памятная церемония началась у входа в собор Святого Людовика парижского Дома Инвалидов, где установлен гроб с телом бывшего президента Франции Жака Ширака.

Гаджеты Опубликован рейтинг лучших смартфонов Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.

Политика В Совбезе призвали возобновить встречи глав генштабов стран Арктики Восьмая международная встреча представителей Арктического совета пройдет в России с 30 сентября по 2 октября под эгидой Совета безопасности РФ.

Здоровье В поликлиниках Москвы расскажут о профилактике гриппа и гипертонии В пятницу, 4 октября, в детской городской поликлинике № 120 всем желающим расскажут о профилактике бронхиальной астмы у детей и подростков.

Политика Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.

Хоккей «Авангард» продлил контракт с Манукяном Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракт с нападающим Артёмом Манукяном на один сезон, информирует пресс-служба клуба.