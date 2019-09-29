Космос
ИнтерфаксИлон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов
Основатель SpaceX Илон Маск провел презентацию нового космического корабля Starship, предназначенного для многократных запусков в пределах Солнечной системы с экипажем на борту.
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с чего всё началось
«Этот корабль поднимется на высоту 65 тыс. футов, это около 20 километров, и вернется на Землю примерно через 1–2 месяца»,— заявил господин Маск в ходе подготовительных мероприятий на стартовой площадке космодрома SpaceX.Коммерсантъвчера в 23:44
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Маск анонсировал первый испытательный полет корабля Starship через 1–2 месяца
Коммерсантъвчера в 23:44
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