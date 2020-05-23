Общество

Российская газетаРоссийская газетаИлон Маск признался в любви к русскому языку

Американский миллиардер и глава SpaceX Илон Маск в очередной раз признался, что ему нравится русский язык. Именно поэтому он часто публикует в Twitter сообщения на русском языке. В этот раз основатель компании Tesla ответил россиянину, который, упомянул его в своей публикации.
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Илон Маск признался в любви к русскому языку

Forbesвчера в 14:05

Илон Маск заявил о любви к русскому языку

Газета.Ruвчера в 15:55

Илон Маск рассказал, что ему нравится звучание русского языка

ТАССвчера в 15:54

Илон Маск рассказал о любви к русскому языку

РИА Новостивчера в 15:37

Что вытворял в детстве Илон Маск и как супермодель воспитала гения: воспоминания матери

Lenta.ruвчера в 17:01

Илон Маск по-русски признался в любви к звучанию русского языка

Комсомольская правдавчера в 13:56

Илон Маск признался в любви к русскому языку

News.ruвчера в 13:46
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Происшествия

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Правительство России выделило средства на выплаты семьям с детьми

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В авиакатастрофе в Пакистане выжили три человека, сообщает телеканал Geo.
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В Москве умерли 59 пациентов с коронавирусом

В столице за сутки умерли 59 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
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Стоит постоянно обновлять операционную систему при выпуске новой версии, так как там содержатся инструменты, обеспечивающие безопасность смартфона.
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В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова

Грозный, 23 мая 2020, 09:28 — REGNUM Информация о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова не соответствует действительности, заявил на своей странице в Instagram спикер регионального парламента Магомед Даудов.
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В Хакасии за сутки выявили 23 случая заражения коронавирусом

В Хакасии за сутки выявили еще 23 случая заболевания коронавирусом.
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Игры

Epic Games начал бесплатную раздачу Civilization VI

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Обновленный лифтбек BMW 6 Series GT показали до премьеры

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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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