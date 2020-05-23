Общество

Российская газетаРоссийская газетаИлон Маск признался в любви к русскому языку

Американский миллиардер и глава SpaceX Илон Маск в очередной раз признался, что ему нравится русский язык. Именно поэтому он часто публикует в Twitter сообщения на русском языке. В этот раз основатель компании Tesla ответил россиянину, который, упомянул его в своей публикации.
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Что вытворял в детстве Илон Маск и как супермодель воспитала гения: воспоминания матери

Lenta.ru17:01

Илон Маск заявил о любви к русскому языку

Газета.Ru15:55

Илон Маск рассказал, что ему нравится звучание русского языка

ТАСС15:54

Илон Маск рассказал о любви к русскому языку

РИА Новости15:37

Илон Маск признался в любви к русскому языку

Forbes14:05

Илон Маск по-русски признался в любви к звучанию русского языка

Комсомольская правда13:56

Илон Маск признался в любви к русскому языку

News.ru13:46
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Происшествия

Заложник рассказал об общении с захватчиком банка в центре Москвы

Федор Пименов, один из заложников злоумышленника, который удерживал людей в отделении банка в центре Москвы на Земляном Валу, рассказал в беседе с журналистами телеканала RT о своем общении с захватчиком офиса кредитной организации.
Газета.Ru 15:36
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Происшествия

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ

Известия вчера в 10:52
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Футбол

Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018

Vprognoze.ru 02:54
Экономика

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости вчера в 05:39
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Общество

В Московском зоопарке умер «аллигатор Гитлера» Сатурн

В Московском зоопарке в возрасте 84 лет умер аллигатор по кличке Сатурн. Его подарили Советскому Союзу британцы после Второй мировой войны.
Росбалт 08:25
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Политика

ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на ВЦИОМ опубликовало график, на котором показано снижение рейтинга Путина в апреле до 27%.
РИА Новости 16:30
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Общество

Сенаторы предложили не допускать детей без прививок в школы и детсады

Не допускать детей без прививок в школы и детсады предложили в Совете Федерации. Сенаторы намерены разработать соответствующий законопроект.
BFM.ru 12:31
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Общество

Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами

Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, сообщается на электронном табло.
РИА Новости 20:20
Общество

В Гидрометцентре назвали аномальными майские холода в Москве

Синоптики назвали аномальными затянувшиеся майские холода в европейской части России.
Российская газета 18:28
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Происшествия

Аппараты ИВЛ «Авента-М» протестировали в аварийных условиях

АО "КРЭТ" (входит в госкорпорацию "Ростех") после пожаров в больницах Москвы и Петербурга провел дополнительные испытания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) марки "Авента-М", в том числе проверена их работа в аварийных режимах.
ТАСС 07:40
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Кино

Канал FX покажет третий сезон комедийного хоррор-сериала «Реальные упыри»

Нью-Йорк, США, 23 мая 2020, 06:28 — REGNUM Телеканал FX решил продлить на третий сезон комедийный сериал про вампиров «Реальные упыри» (What We Do in the Shadows).
REGNUM вчера в 23:28
Политика

В ЛНР рассказали о результатах переговоров с Украиной

Заявление о провале переговоров на заседании Контактной группы сделал полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, сообщает 23 мая Луганский информационный центр.
ИА Красная Весна 16:58
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Энергетика

Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском вчера в 01:09
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Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM 16:34
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Общество

В Госдуме оценили перспективы уменьшения пенсионного возраста

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что в России вряд ли пойдут на снижение пенсионного возраста.
Газета.Ru 11:56
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Политика

В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу

США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru вчера в 16:31
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Общество

Названо условие для неуязвимости россиян к коронавирусу

Неуязвимость россиян к коронавирусу появится при вакцинации с охватом 95 процентов населения, заявил главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.
Lenta.ru 20:31
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Здоровье

Число случаев заболевания коронавирусом в Приморье достигло 1595

Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Приморском крае за сутки возросло на 53 и достигло 1595.
RT на русском вчера в 22:40
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Общество

Назван период заразности носителей коронавируса

Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru 12:01
65
Общество

В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу

Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 01:06
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Происшествия

В Ярославле зачитали жуткое письмо пациентки больницы

Депутат Ярославский облдумы Ольга Секачева зачитала рассказ одной из пациенток больницы в Карабихе. Об этом пишет портал «Pro Город».
7 новостей 14:06
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева анонсировала съемки нового проекта «На даче»

В микроблоге Instagram в разделе сторис ведущая Лариса Гузеева рассказала о том, что она принимает участие в новом проекте «На даче».
OAnews 21 мая в 05:05
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Культура

Онлайн-концерт Преснякова и новый детектив «Кайфтаун» покажут в Сети

Вечером покажут документальную картину о Леонардо да Винчи и его работе, новую драму «О бесконечности» от Роя Андерссона и криминальный сериал «Кайфтаун», рассказывающий о службе офицера рыболовного надзора.
iReactor 03:04
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Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
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Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
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Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева

Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
Наша версия 08:21
Общество

Югра ужесточила требования для прибывающих из трех регионов России

Сообщается, что справка должна быть выписана не позднее трех дней до прибытия в регион, кроме того пребывающие будут тестироваться на коронавирус, а также изолироваться на 14 дней, либо помещаться в обсерватор на этот же срок.
ИА Красная Весна вчера в 13:55
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Политика

Путин запретил избираться с судимостью за преступления средней тяжести

Лица, осужденные за некоторые виды преступлений средней степени тяжести, временно не смогут баллотироваться на выборах.
РБК 09:52
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Общество

Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми

REGNUM 07:07
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Футбол

Дортмундская «Боруссия» подтвердила, что Гетце покинет клуб летом

Sport24.ru 09:16
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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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