Американский миллиардер и глава SpaceX Илон Маск в очередной раз признался, что ему нравится русский язык. Именно поэтому он часто публикует в Twitter сообщения на русском языке. В этот раз основатель компании Tesla ответил россиянину, который, упомянул его в своей публикации.

Илон Маск признался в любви к русскому языку

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