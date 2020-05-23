Общество
Российская газетаИлон Маск признался в любви к русскому языку
Американский миллиардер и глава SpaceX Илон Маск в очередной раз признался, что ему нравится русский язык. Именно поэтому он часто публикует в Twitter сообщения на русском языке. В этот раз основатель компании Tesla ответил россиянину, который, упомянул его в своей публикации.
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Происшествия
Заложник рассказал об общении с захватчиком банка в центре Москвы
Федор Пименов, один из заложников злоумышленника, который удерживал людей в отделении банка в центре Москвы на Земляном Валу, рассказал в беседе с журналистами телеканала RT о своем общении с захватчиком офиса кредитной организации.
Газета.Ru 15:36
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
Известия вчера в 10:52
Футбол
Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018
Vprognoze.ru 02:54
Экономика
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости вчера в 05:39
Общество
В Московском зоопарке умер «аллигатор Гитлера» Сатурн
В Московском зоопарке в возрасте 84 лет умер аллигатор по кличке Сатурн. Его подарили Советскому Союзу британцы после Второй мировой войны.
Росбалт 08:25
Политика
ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на ВЦИОМ опубликовало график, на котором показано снижение рейтинга Путина в апреле до 27%.
РИА Новости 16:30
Общество
Сенаторы предложили не допускать детей без прививок в школы и детсады
Не допускать детей без прививок в школы и детсады предложили в Совете Федерации. Сенаторы намерены разработать соответствующий законопроект.
BFM.ru 12:31
Общество
Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, сообщается на электронном табло.
РИА Новости 20:20
Общество
В Гидрометцентре назвали аномальными майские холода в Москве
Синоптики назвали аномальными затянувшиеся майские холода в европейской части России.
Российская газета 18:28
Происшествия
Аппараты ИВЛ «Авента-М» протестировали в аварийных условиях
АО "КРЭТ" (входит в госкорпорацию "Ростех") после пожаров в больницах Москвы и Петербурга провел дополнительные испытания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) марки "Авента-М", в том числе проверена их работа в аварийных режимах.
ТАСС 07:40
Кино
Канал FX покажет третий сезон комедийного хоррор-сериала «Реальные упыри»
Нью-Йорк, США, 23 мая 2020, 06:28 — REGNUM Телеканал FX решил продлить на третий сезон комедийный сериал про вампиров «Реальные упыри» (What We Do in the Shadows).
REGNUM вчера в 23:28
Политика
В ЛНР рассказали о результатах переговоров с Украиной
Заявление о провале переговоров на заседании Контактной группы сделал полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, сообщает 23 мая Луганский информационный центр.
ИА Красная Весна 16:58
Энергетика
Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском вчера в 01:09
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM 16:34
Общество
В Госдуме оценили перспективы уменьшения пенсионного возраста
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что в России вряд ли пойдут на снижение пенсионного возраста.
Газета.Ru 11:56
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru вчера в 16:31
Общество
Названо условие для неуязвимости россиян к коронавирусу
Неуязвимость россиян к коронавирусу появится при вакцинации с охватом 95 процентов населения, заявил главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.
Lenta.ru 20:31
Здоровье
Число случаев заболевания коронавирусом в Приморье достигло 1595
Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Приморском крае за сутки возросло на 53 и достигло 1595.
RT на русском вчера в 22:40
Общество
Назван период заразности носителей коронавируса
Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru 12:01
Общество
В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 01:06
Происшествия
В Ярославле зачитали жуткое письмо пациентки больницы
Депутат Ярославский облдумы Ольга Секачева зачитала рассказ одной из пациенток больницы в Карабихе. Об этом пишет портал «Pro Город».
7 новостей 14:06
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева анонсировала съемки нового проекта «На даче»
В микроблоге Instagram в разделе сторис ведущая Лариса Гузеева рассказала о том, что она принимает участие в новом проекте «На даче».
OAnews 21 мая в 05:05
Культура
Онлайн-концерт Преснякова и новый детектив «Кайфтаун» покажут в Сети
Вечером покажут документальную картину о Леонардо да Винчи и его работе, новую драму «О бесконечности» от Роя Андерссона и криминальный сериал «Кайфтаун», рассказывающий о службе офицера рыболовного надзора.
iReactor 03:04
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева
Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
Наша версия 08:21
Общество
Югра ужесточила требования для прибывающих из трех регионов России
Сообщается, что справка должна быть выписана не позднее трех дней до прибытия в регион, кроме того пребывающие будут тестироваться на коронавирус, а также изолироваться на 14 дней, либо помещаться в обсерватор на этот же срок.
ИА Красная Весна вчера в 13:55
Политика
Путин запретил избираться с судимостью за преступления средней тяжести
Лица, осужденные за некоторые виды преступлений средней степени тяжести, временно не смогут баллотироваться на выборах.
РБК 09:52