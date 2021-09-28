В первой пятерке также располагаются один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс с $131 млрд и глава компании Facebook Марк Цукерберг, состояние которого, по подсчетам Forbes, превысило $126 млрд.
После масштабного слияния Disney и Fox персонажи комиксов про Людей Икс и Фантастическую четверку вернулись во владение студии Marvel, где франшизы в скором времени ожидает полная перезагрузка (за исключением Дэдпула).
С наступлением осени подготовка к анонсу по Google Pixel 6 уже идет полным ходом, а последняя утечка дает нам понять возможные цены на Pixel 6 и Pixel 6 Pro в Европе, а также некоторые названия цветов.