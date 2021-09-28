За сутки в Молдове заболели ковидом 648 человек, а от осложнений умерли 16 пациентов

Всего в больницах на сегодняшний день находятся 1895 человек с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 149 в крайне тяжелом состоянии, а 12 человек подключены к ИВЛ.