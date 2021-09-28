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Илон Маск признан самым богатым человеком в мире по версии Forbes

Соответствующие данные отражены в рейтинге Forbes Real-Time.
RT на русском
Второе место занимает Безос (197,7 миллиарда долларов), третье — основатель Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (175,7 миллиарда).
Lenta.ru
Капитал бизнесмена вырос за счет подъема стоимости акций Tesla.
НТВ
В первой пятерке также располагаются один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс с $131 млрд и глава компании Facebook Марк Цукерберг, состояние которого, по подсчетам Forbes, превысило $126 млрд.
ТАСС

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